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Meta被指傷害兒童 俄州檢察長提告 遭求償1000億

編譯林育正／綜合16日電
圖為臉書執行長查克柏格宣布公司改名為Meta。(美聯社)
圖為臉書執行長查克柏格宣布公司改名為Meta。(美聯社)

俄亥俄州檢察長約斯特(Dave Yost)根據臉書「吹哨者」法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)的爆料，控告Meta(前稱臉書)在操縱演算法以及產品對孩童的影響上誤導大眾。

約斯特代表Meta投資人與俄亥俄公務員退休系統提出告訴，尋求超過1000億元賠償，也要求Meta切勿再次誤導投資人。但Meta發言人奧斯本(Joe Osborne)表示：「這起控訴毫無根據，我們將捍衛到底。」

本案指控今年4月29日至10月21日間，臉書與其高層為反聯邦安全法，刻意誤導大眾有關旗下產品對孩童的影響，不僅欺騙投資人，更刻意衝高股價。

約斯特說：「臉書表示會保護孩童，撤下謾罵言論，但事實上卻為了獲利而製造分裂。」本案指向由華爾街日報在9月的系列報導「臉書檔案」(The Facebook Files)，指出臉書對旗下社群媒體Instagram對青少女造成傷害的狀況知情。

訴狀中說：「Meta不斷向投資人和大眾散播不實消息，宣稱使用臉書產品不會對孩童造成傷害，以及公司將積極處理惡意內容的傳播；當前員工郝根拿出內部文件爆料，顯示被告對臉書平台造成的仇恨內容、非法活動和暴力極端言論對使用者造成傷害，投資人才恍然大悟。」

本案將Meta公司、執行長查克柏格(Mark Zuckerberg)、財務長魏納(David Wehner)以及全球事務副總裁克萊格(Nick Clegg)列為被告。

約斯特表示，爆料後臉書股價大幅下挫54.08元，導致俄亥俄公務員退休系統與其他投資人損失超過1000億元。

根據約斯特辦公室的聲明，告訴不僅要公司賠償損失，也要求進行改革不再誤導大眾。

臉書 投資 退休

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