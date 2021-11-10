麥當勞50萬元獎學金 11名華裔學生獲獎

麥當勞50萬元獎學金為亞太裔學生提供經濟援助，11名華生獲獎。（主辦方提供）

美國麥當勞 (McDonald's USA)日前公布2021年麥當勞/APIA學者名單，為55名亞太裔大學生頒贈50萬元獎學金，其中11名華裔學生獲獎；麥當勞2019年11月APIA學者共同成立該獎學金計畫，進一步落實麥當勞對教育和支持未來領袖的承諾，在新冠疫情期間也不例外，堅持幫助更多家庭因疫情出現困難的學生。

根據丕優研究中心(Pew Research Center)研究數據，亞太裔民眾是全美經濟水平落差最大的族裔，其中最富裕的10%民眾的收入，是最貧窮的10%的民眾的十到11倍；此外，亞太裔社區收入不平等現象不斷加劇的速度也位於所有族裔之首。

APIA學者總裁兼執行總監Noël Harmon表示，亞太裔社區存在巨大的社會和經濟資源障礙，卻往往因為模範少數族裔的迷思而被人忽略，很榮幸能與麥當勞攜手共同致力於解決這些問題，保證弱勢學生充分發揮潛力。

今年獎學金得主中67%來自有嚴重經濟困難的家庭，總額50萬元頒發給55名學生，其中15人每人獲得2萬元，40人每人獲得5000元，評選根據學業表現、領導能力及參與社區事務為標準。

11名得獎華裔學生為：來自田納西州、就讀威廉士文理學院(Williams College)的Addison Zou，來自加州、就讀柏克萊加州大學 的Delia Zhou，來自明州、就讀耶魯大學的Eric Wang，來自布碌崙(布魯克林)、就讀州立大學石溪分校(Stony Brook University)的Jason Lin，來自喬州、就讀哈佛大學的Jayson Lin，來自加州、就讀麻省理工學院的Jian Ming，來自德拉瓦州、就讀德拉瓦大學的Kevin Lin，來自費城 、就讀賓州大學的Nina Gao，來自麻州、麻薩諸塞大學的Nuo Xu，來自堪薩斯、就讀羅格斯大學(Rutgers University)的Tiffany Zhang，來自費城、就讀天普大學(Temple University)的Yuan Yang Liu。