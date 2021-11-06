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19世紀鐵路華工家 猶他州首度完整出土 考古學家讚稀有

記者張聲肇／綜合報導

考古學家在猶他州廢棄城市發現19世紀鐵路華工居所，這可能是此類文化遺址首度完整出土，證明是華工住所的中國錢幣和陶瓷器，殘存在房屋傾頹後飽經風霜的地板上。

1萬多名華工參與愛阿華到舊金山鐵路東段的建築，但猶他州歷史文物保存官莫瑞特（Christopher Merritt）說，這些華工幾乎沒有留下歷史檔案，例如發現前述遺址的老盒(Box Elder)郡泰倫斯鎮(Terrace)地圖，就沒有唐人街或中國城的標誌；泰倫斯如今早已荒蕪。

他說，如今竟然能夠首度發現一個完整的華工之家，「這給我們很有趣的角度」來觀察鐵路華工的歷史。

猶他州西北偏遠地區的泰倫斯鎮，1860年代末建造完成，主要當作鐵路的維修站，人口最多時也只有500人，1902年橫跨大鹽湖的棧道建築完成後，鐵路工人不必再從泰倫斯環湖而行，不到兩年就淪為「鬼域」。

1900年代初，這個小鎮發生一場大火，主要街道兩旁房屋幾乎全被燒毀，屋內物件散落滿地，雖然屢經掠奪偷盜，莫瑞特說，僅存的仍像是「這曾經繁榮小鎮的時間膠囊」，該州的考古學家亟欲拿來研究，因此力主保護。

他說，考古團隊與總部在猶他州的鐵路華工後裔協會合作，到這個廢棄城鎮兩處挖掘，發現的文物近2萬件，因沙漠乾燥氣候，保存完整。

出土的文物有中國錢幣、賭博器具、瓷碗碎片及可能用來裝醬油或醋的石器，甚至瓜子、花生殼和顯示中國年代的刻字。

1870年普查紀錄顯示，泰倫斯鎮有56名華工，但少數民族與移民通常被少算，莫瑞特認為最多時有上百華工住在這一帶，法律雖未規定要和白人隔離，種族歧視和種族主義通常會「自動隔離」。

研究人員根據出土文物如中國酒瓶、石器和瓷器等研判，該址曾是雜貨店、洗衣店，也有可能是餐廳。

猶他州州議員關凱倫（Karen Kwan）也是華工後裔協會會長，她說將提案重視類如泰倫斯荒城的歷史價值，至少立牌警告遊客，不得任意掠奪文物。

猶他州 中國 種族歧視

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