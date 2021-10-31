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在關達納摩灣已關15年 參加凱達男子被判刑26年

編譯洪毅／綜合30日電
馬里蘭州巴基斯坦裔公民梅吉德．汗因曾加入凱達組織參與多起恐攻，29日在關達納摩灣的軍事法庭上遭判26年徒刑。(美聯社)
馬里蘭州巴基斯坦裔公民梅吉德．汗因曾加入凱達組織參與多起恐攻，29日在關達納摩灣的軍事法庭上遭判26年徒刑。(美聯社)

來自馬里蘭州的巴基斯坦裔美國公民梅吉德．汗(Majid Khan)因為曾加入凱達組織(al-Qaida)，並涉入多起恐攻事件，29日在關達納摩灣的軍事法庭遭判26年徒刑；不過，梅吉德若肯履行認罪協議，與當局合作，或能在明年2月提前出獄。

九一一事件後，中央情報局(CIA)秘密在海外大舉搜捕可能的涉案者，梅吉德於2006年起被關押於關達納摩灣，為當地關押的14名「高價值目標」之一；而29日的判決，則是針對這些人犯的第一輪審判。

在巴爾第摩唸高中的馬州巴基斯坦裔公民梅吉德．汗19歲高中照。(美聯社)
在巴爾第摩唸高中的馬州巴基斯坦裔公民梅吉德．汗19歲高中照。(美聯社)

現年41歲的梅吉德於1990年代來到美國，曾在巴爾的摩近郊就讀高中；在最近的一連串審訊中，承認自己參與過凱達組織策畫的恐怖活動，犯下如暴亂、謀殺等戰爭罪名。

梅吉德涉及的恐怖活動，包括2003年造成11人死亡的印尼雅加達萬豪酒店爆炸案等，以及策畫九一一事件後繼續恐攻美國，行刺巴基斯坦前總統穆夏拉夫(Pervez Musharraf)等未成計畫；梅吉德在法庭上曾對這些行為道歉。

由八名軍官組成的陪審團決議，梅吉德應被判處25年至40年的徒刑；但是陪審團主席表示，有七名成員主張對梅吉德「寬大處理」，若再按照相關協議，代表梅吉德最快可在明年2月出獄，屆時他將被安排在巴基斯坦以外、目前仍屬未知的第三國。

多數陪審團願意主張寬大處理的原因是，梅吉德被當局抓獲後，願意就認罪協議與政府高度配合，而且在被關押到關達納摩灣前，曾經受到CIA不人道的審訊，時間持續三年之久。

政府多年來都想關閉關達納摩灣的拘留中心，但由於九一一事件疑犯審理牛步，連帶影響關閉時程；而梅吉德願意與政府合作，有望能夠幫助釐清其餘被關押在關達納摩灣的疑犯，尤其當中一名疑犯還被控策畫、並協助九一一事件。

九一一 美國公民 CIA

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