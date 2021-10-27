TikTok、Snap、YouTube赴國會聽證 允保護兒童

參院商務委員會消費者保護小組26日舉行聽證會，對TikTok、Snapchat、YouTube等深受青少年族群歡迎的社群媒體，提出質問與指責。圖為Snap主管史托特(左)和TikTok主管貝克曼(右)出席聽證。(Getty Images)

國會參院商務委員會(Senate Commerce Committee)消費者保護小組26日舉行聽證，對TikTok 、Snapchat、YouTube等深受青少年族群歡迎的社群媒體，提出一連串質問與指責，並要求這些公司採取更多措施保護兒童上網安全。

這是TikTok、Snapchat母公司Snap首度出席國會作證，它們與YouTube公司主管都答應分享其產品如何影響兒童的內部研究；相較之下，臉書 (Facebook)代表過去四年已在國會作證30次，Twitter高階主管也在國會作證了18次。

這場聽證是參議員布魯曼索(Richard Blumenthal，康州)召集，深入探討網路如何保護兒童資料、自動播放和「點讚」等功能如何影響青少年上網體驗，以及這些公司採取了哪些措施來摒除其網站上的有害行為，包括覇凌和販毒等。

布魯曼索警告三家公司，不要只是辯稱自己不同於臉書；他說：「那是低到陰溝裡的標準，我們不是要比較誰更爛，而是要比誰才是真正最好的。」

華爾街日報日前首先取得吹哨者透露的大量臉書內部文件，揭露它旗下公司Instagram內部研究其網站如何影響青少年；吹哨者前產品經理法蘭西絲‧郝根(Frances Haugen)後來挺身在美國 和英國國會作證詞，指控臉書只顧營利，不顧假消息傳播、青少年健康受害，內容震撼全球。

布魯曼索在26日聽證開始時指出，「臉書持續被爆料後，砲聲隆隆。這些文件加深了美國的擔憂和憤怒，要求究責的聲浪日益高漲；這次將與過去有別，一定會究責。」

儘管Snap和TikTok都擁有大量用戶，但政府對它們如何影響兒童的檢視少得多；TikTok表示，它每月有逾10億用戶，但並未按年齡細分；Snapchat稱它每月有5億活躍用戶，80%以上美國用戶都是18歲以上；YouTube每天有數十億影片受人觀看，卻經常被政府技術調查忽略；因此這項檢視其他大型公司的聽證會，被認為至少是個好的開始。

儘管各公司主管都表示支持立法加強線上保護兒童隱私，但積極倡議兒童線上安全的參議員馬基(Edward J. Markey)對部分公司不願明確表態支持他提出的擴大聯邦兒童隱私法保護措施法案，感到失望並提出抨擊；馬基提出的法案會讓起訴網站上的剝削兒童材料，變得更加容易。

Snap主管史托特(Jennifer Stout)向馬基表示，「有些事情我們願意與您合作。」TikTok主管貝克曼 (Michael Beckerman)則表示，如果議員們想「改進」線上驗證兒童年齡的作法，該公司「樂意支持」該法案。