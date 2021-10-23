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全美最佳退休居住地 佛州8社區進前10 紐約市排32

記者顏潔恩／紐約報導
紐約市在最新出爐的全美2022年最佳退休居住地報告中，排名第32位。(記者顏潔恩/攝影)
紐約市在最新出爐的全美2022年最佳退休居住地報告中，排名第32位。(記者顏潔恩/攝影)

美國新聞與世界報導」(U.S. News & World Report)日前公布2022年全美最佳退休居住地，紐約市排名第32位，紐約在商業、金融、科技與文化領域地位不可撼動，完善的醫療系統是更拉高評分的原因之一；此外佛州有八個社區擠進前十，最受退休人士歡迎。

這項研究對美國各大都會市區的房屋負擔能力、居民幸福感、需求性、退休稅、醫療服務便利性進行分析，並向45歲以上民眾展開問卷調查，分析他們心中嚮往的退休生活；今年佛州多個地區各個數據都有很好評分，成為最多人退休後最想居住的州。

紐約市在最新公布的全美2022年最佳退休居住地報告中，排名第32位。（記者金春香...
紐約市在最新公布的全美2022年最佳退休居住地報告中，排名第32位。（記者金春香／攝影）

紐約市雖然在全美最宜居的名單中排名118位，但在退休居住地排名升到第32位，在滿分十分的評分中獲6.9分，其中缺乏可負擔房源是降低評分的主因，而最令人滿意的醫療系統則將分數拉高；全市約有15.5%的人口為65歲或以上，相信是醫療的便利性使其高齡人口比例比預想中高。

「幾個世紀以來，紐約市一直是貿易及文化產業的領導者，它引領著世界潮流，從時尚資源到百吉餅(Bagel)應塗上什麼口味，都能被重新定義。」「美國新聞與世界報導」如此形容。

雖然新冠疫情期間不少紐約客搬離大都會，改變了當地人口遷移的趨勢，令許多人認為紐約市風光不再，然而隨著疫情取得控制、疫苗接種率普及化，紐約市正在復甦中，百老匯諸多經典舞台劇重新與觀眾見面，國際旅遊限制解禁後勢必將帶動旅遊業強勁回歸。

此外，耗資33億元建成的曼哈頓摩天大樓Summit One Vanderbilt作為新地標，日前已對外開放，疫情期間建成開放的獨特「漂浮小島」(Little Island)也吸引旅客一探究竟。

紐約市 退休 美國

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