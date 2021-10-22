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7年前遭查緝無證黑工 亞利桑納州餐廳獲賠500萬

記者顏伶如／綜合報導
七年前馬里考帕郡警長阿帕約(見圖)對「山姆大叔餐廳」掃蕩無證黑工，餐廳向法院提出誹謗及侵權官司，將獲500萬元和解金和賠償金。(美聯社)
七年前馬里考帕郡警長阿帕約(見圖)對「山姆大叔餐廳」掃蕩無證黑工，餐廳向法院提出誹謗及侵權官司，將獲500萬元和解金和賠償金。(美聯社)

七年前，亞利桑納州「山姆大叔餐廳」(Uncle Sam)負責人弗瑞米爾(Bret Frimmel)不甘遭到當時馬里考帕郡(Maricopa County)反移民警長阿帕約(Joe Arpaio)鎖定，對餐廳展開大規模掃蕩並查緝無證黑工，向法院提出誹謗及侵權官司。如今訴訟以獲賠500萬元和解收場。

郡政府官員20日同意付出310萬元和解金，保險公司將負責另外190萬元賠償，「山姆大叔」經理莉莎‧諾頓(Lisa Norton)則單獨獲得郡政府40萬元和解金。

2014年1月，弗瑞米爾及諾頓雙雙遭逮捕，罪名是餐廳員工涉嫌身分竊盜。但兩人遭起訴的罪名後來被法官撤銷，理由是員警並不符合申請搜索令程序，法官認定搜索令申請理由不成立。自從事發以來，弗瑞米爾及諾頓一直堅稱絕對清白。

弗瑞米爾除了對警方提出誹謗及侵權官司，還另外對阿帕約提出民事告訴，案件仍在審理中。擔任警長達24年的阿帕約，2016年連任失利而下台，2020年再度參選但落敗。

阿帕約從2008年到2014年間，對「山姆大叔餐廳」及其他80間商家展開掃蕩，共計逮捕數百名移民勞工，罪名為觸犯使用假身分或冒用他人身分取得工作的聯邦法律。「山姆大叔餐廳」共有九名員工被捕。

弗瑞米爾在侵權官司中對法院指出，警方以種族偵防(racial profiling)手段盤查餐廳員工，對於批評阿帕約的業者展開報復。

美聯社報導，現正角逐噴泉山市(Fountain Hills)市長的阿帕約說，和解是郡政府的決定。他說：「我已準備好要上法院，要在陪審團面前作證，可是後來卻沒有機會。我覺得我們其實是能打贏官司的，如果可以交由陪審團裁決的話。」

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