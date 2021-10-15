我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

ARC安全氣囊行進中又爆再釀1死 通用召回2款車

編譯柯立偉／綜合14日電
國家公路交通安全管理局公布一份有關通用汽車公司(GM)召回該公司搭配ARC安全氣囊車輛的文件，並指出ARC氣囊在車輛行駛途中爆炸，噴出大量碎片，造成駕駛身亡。(美聯社)
國家公路交通安全管理局公布一份有關通用汽車公司(GM)召回該公司搭配ARC安全氣囊車輛的文件，並指出ARC氣囊在車輛行駛途中爆炸，噴出大量碎片，造成駕駛身亡。(美聯社)

國家公路交通安全管理局(NHTSA)13日公布一份通用汽車公司(GM)召回該公司搭配ARC公司安全氣囊車輛的文件，並指出ARC公司製造的安全氣囊在車輛行駛途中爆炸，噴出大量碎片，造成駕駛身亡，此為ARC安全氣囊製造商因產品瑕疵造成的第二起死亡事故。

通用公司表示，召回的汽車包含2008年至2017年間生產的別克昂柯雷休旅車(Buick Enclave SUVs)，與2013年至2017年間製造的雪佛蘭休旅車(Chevy Traverse SUVs)；通用汽車發言人弗洛雷斯 (Dan Flores)說：「我們根據統計數據做出召回的決定，目前預計約召回共550輛汽車，受影響的車主自11月22日起會接獲相關通知。」

NHTSA表示，ARC公司製造了約800萬個安全氣囊，廣泛配置於全國各大車商車輛中，包含通用汽車、克萊斯勒(Stellantis)、奇亞(Kia)、現代(Hyundai)等；NHTSA自從ARC發生第一起安全氣囊事故後至今已調查六年，但迄今仍無結果。

民間的汽車安全組織批評，NHTSA早就該調查完這件事，但因為該機構人員及資金都不到位，導致除非出人命，否則無法採取行動；加州汽車消費者安全協會(Consumers for Auto Reliability and Safety)主任蘿絲瑪莉．沙漢(Rosemary Shahan)說：「第二起死亡事故根本不應該發生，NHTSA早就該解決這個問題了，卻因為資金和人力的問題，遲遲無法解決。」

ARC安全氣囊的製作方法，與之前宣告破產的日商高田公司(Takata)，都是利用硝酸銨在汽車遭受撞擊時產生小型爆炸，以立刻為安全氣囊充氣。

然而，由於硝酸銨遇熱易分解，長時間放置於汽車內的高溫、潮濕的環境中有容易產生爆炸的危險；高田公司在破產前，其安全氣囊就在全球造成28人死亡，其中美國就占14人，另有400多人受傷。

汽車 破產 休旅

上一則

嬌生爽身粉被控致癌 官司吃不完 子公司聲請破產

下一則

槍殺紅顏知己 紐約地產大亨後人判囚終身不得假釋

延伸閱讀

ARC安全氣囊又爆 釀第2死 通用召回2款車

ARC安全氣囊又爆 釀第2死 通用召回2款車
AAA警告：天候不佳時 別過度依賴自動煞車等先進設備

AAA警告：天候不佳時 別過度依賴自動煞車等先進設備
財經簡訊

財經簡訊
攜手Fisker 鴻海電動車將在美生產

攜手Fisker 鴻海電動車將在美生產

熱門新聞

華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友跟別人躺在床上 紐約華裔女警開槍 1死1傷

2021-10-13 23:04
社會安全局13日宣布，領取社安金支票的6400多萬美國民眾、領取社會安全補助金的800萬民眾，從2022年開始領取金額將調升5.9%，創下近40年來最大調整幅度。美聯社

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

2021-10-13 12:36
第一波風暴系統將在10日離開洛磯山脈，屆時將釋出兩個風暴圈，其中一個將會行經德州潘漢德爾(Texas Panhandle)地區，另一個則是穿越北美大平原。（取自NOAA）

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

2021-10-10 18:01
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

2021-10-09 13:50
美國海岸警衛隊巡邏艦「伯索夫號」。（取材自美國海岸防衛隊官網）

首認美中海軍軍力相當 美：我們有了戰略競爭對手

2021-10-08 22:02
川普(前左)在利雅德(Riyadh)拜會了沙國國王沙爾曼(前右)，期間獲得沙國皇族致贈的長袍，結果證實為贗品。(Getty Images)

紐時：川普獲沙國皇族贈3件稀有皮毛長袍 是贗品

2021-10-11 09:01

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆