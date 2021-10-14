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首次購屋族補助與資格 民主黨與維權團體爭論不休

編譯郭宣含／綜合13日電
眾院金融服務委員會主席瓦特斯(中)與德州聯邦眾議員格林(左)等人，12日在國會外舉行記者會，呼籲保留對首購族的優惠住房計畫。(美聯社)
眾院金融服務委員會主席瓦特斯(中)與德州聯邦眾議員格林(左)等人，12日在國會外舉行記者會，呼籲保留對首購族的優惠住房計畫。(美聯社)

房價節節攀升，許多首購族難以進入房市，尤其是有色族裔；民主黨與維權團體對於如何在社會支出案提出住房計畫，協助首購族而爭論不休；這番辯論也凸顯民主黨企圖兼顧經濟和種族平等時面臨的難題。

民主黨委員會主席爭論不休，盼提供最能幫助美國人買房的提案，但遲無定案恐使整個行動遭剔除，因為白宮與國會領袖希望降低支出成本，現在可能是民主黨實施大規模新住房計畫的唯一機會。

眾院金融服務委員會主席瓦特斯(Maxine Waters，加州)和聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)提出天差地遠的計畫預算，直接提供第一代首購族高達2萬5000元的經費買房；民主黨參議員、聯邦參院銀行會主席布朗(Sherrod Brown)也支持沃諾克的計畫。

參院財政委員會主席魏登(Ron Wyden，俄勒岡州)的競爭提案則提供1萬5000元減稅額額給首購族，但可負擔住房維權者警告，此舉恐推高房價，惡化種族貧富差距，因為這麼一來所有美國人都可以買第一棟房屋了。

住房維權組織「全國住房會議」(NHC)主席德沃金(David Dworkin)表示：「減免首購族的稅將擴大種族擁房差異，因為這是在有色族裔早已面臨諸多劣勢的情況下擴大擁房。」住房維權組織、民權團體和議員的討論凸顯經濟與種族平等的難題；民主黨希望重塑社會安全網，但要決定補助對象、補助金額和政府干涉的非預期結果，這些都是艱難任務。

討論中最激烈的一點是，是否所有首購族都該符合政府補助資格，或者是否該補助第一代購屋族、即父母沒有房的人。

魏登辦公室表示，他希望免稅適用於所有首購族，因為可負擔危機廣泛，使得許多年輕人沒有房屋。

瓦特斯的提案獲得最多支持，眾院金融服務委員會撥出100億元給民主黨的社會支出計畫，可提供高達2萬5000元的經費給第一代首購族。瓦特斯6日受訪表示，該數字已升至130億元，目前正持續與參院協商。

民主黨 參院 眾院

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