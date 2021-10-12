我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

染疫自由？政治操作？德州反抗拜登「責任性接種」

內舉不避親？川普遭爆曾推薦伊凡卡出任世銀總裁

「芝加哥教父」卡彭遺物 拍賣300萬元

記者張聲肇／綜合報導
芝加哥黑幫老大艾爾‧卡彭已死近75年，但似乎「魅力」不減，幾件遺物周末拍賣下來，子孫後代就撈到300萬元。圖為拍賣會中最受歡迎的，是卡彭最喜歡的柯爾特.45口徑半自動手槍，以86萬元標出。(美聯社)
芝加哥黑幫老大艾爾‧卡彭已死近75年，但似乎「魅力」不減，幾件遺物周末拍賣下來，子孫後代就撈到300萬元。圖為拍賣會中最受歡迎的，是卡彭最喜歡的柯爾特.45口徑半自動手槍，以86萬元標出。(美聯社)

芝加哥教父」卡彭(Al Capone)已死幾達四分之三世紀，似乎「魅力」不減，幾件遺物周末拍賣下來，子孫後代就撈到300萬元。

芝加哥論壇報11日報導，卡彭家族在加州首府沙加緬度一個私人俱樂部舉辦了卡彭心愛遺物拍賣會。他有三個孫女住在沙加緬度。

這場名為「惡名昭彰一世紀：卡彭的資產」的拍賣會，標出品包括據稱他心愛的槍，吸引了近千人參加，其中150人還待在現場幾乎整整四個小時。

較顯眼的拍賣品有熊形雪茄盒、鑽石珠寶、家族照片，最受歡迎的是他最喜歡的柯爾特.45口徑半自動手槍，以86萬元標出。

多數買家不願公開姓名，不過該市生意人、投資人納格(Kevin Nagle)一舉標得數件，身分還是流傳出來；他出價12萬元，標到「疤面」生前心愛的雪茄盒，又以2萬2500元標得18K金和白金皮帶扣。

鑲有鑽石的Patek Philippe白金懷表也出現在拍賣會場。(美聯社)
鑲有鑽石的Patek Philippe白金懷表也出現在拍賣會場。(美聯社)

卡彭(1899-1947)是美國家喻戶曉的黑幫老大，一生故事數經電影、電視劇和專書的渲染，許多人都耳熟能詳；奧斯卡得獎電影「鐵面無私」描述他的犯罪故事。

本來一度頗得人望，大方慈善捐款博得「現代羅賓漢」美名的卡彭，因為1929年「情人節大屠殺」事件中，讓敵對幫派七人命喪停車棚，頓時成為「頭號人民公敵」，於1934年以逃稅罪名，判刑確定，在舊金山灣著名的阿爾卡特拉斯(Alcatraz Island)惡魔島聯邦監獄服刑11年。1947年中風、心臟病在當年策畫那場大屠殺的佛羅里達州自宅病逝。

根據網路資料，卡彭出生於紐約市，父母是義大利移民。他年輕就加入幫派，20多歲時，搬到芝加哥，當私酒集團頭目托里奧的保鑣。托里奧是芝加哥犯罪集團的先驅。托里奧退休後，將控制權交給卡彭。

「惡名昭彰一世紀：艾爾‧卡彭的資產」拍賣會上展示珍藏照片。(美聯社)
「惡名昭彰一世紀：艾爾‧卡彭的資產」拍賣會上展示珍藏照片。(美聯社)

芝加哥 拍賣 電影

上一則

染疫自由？政治操作？德州全面反抗拜登「責任性接種」

下一則

犯罪率升高 多地警察預算恢復還加人

延伸閱讀

路跑／芝加哥馬拉松回來了 肯亞跑者包雙冠

路跑／芝加哥馬拉松回來了 肯亞跑者包雙冠
「芝加哥黑幫教父」卡彭魅力不減 遺物拍出300萬元

「芝加哥黑幫教父」卡彭魅力不減 遺物拍出300萬元
芝加哥新會同鄉會 第二屆會長薛仲良接棒

芝加哥新會同鄉會 第二屆會長薛仲良接棒
河畔營地：西南郊度假休閒勝地籌建中 將打造成為芝加哥華人自己的郊外休閒與文娛中心！

河畔營地：西南郊度假休閒勝地籌建中 將打造成為芝加哥華人自己的郊外休閒與文娛中心！

熱門新聞

遭人縱火後教堂內一景。(取自教堂臉書@montgomeryfirstbaptist )

阿拉巴馬州蒙市192年地標性教堂 遭中國留學生縱火

2021-10-06 09:14
由默克藥廠（Merck & Co）研發的全球第一款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」。(路透)

默克新冠口服藥 5天療程712元 售價竟是成本40倍

2021-10-06 21:03
前白宮助理在訪問中表示，川普因為健康因素，恐怕無法於2024年再度角逐總統選舉。路透

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

2021-10-04 08:38
臉書用戶從4日中午左右開始，就無法登錄網站。(特派員黃惠玲╱攝影)

臉書大當機 全球數億用戶崩潰 停擺6小時才恢復

2021-10-04 18:01
第一波風暴系統將在10日離開洛磯山脈，屆時將釋出兩個風暴圈，其中一個將會行經德州潘漢德爾(Texas Panhandle)地區，另一個則是穿越北美大平原。（取自NOAA）

秋季風暴來襲 西部降雪 中部壞天氣 東部仍暖和

2021-10-10 18:01
美軍海狼級核潛艦「康乃狄克號」上周末在南海撞擊不明物體受損。美聯社

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

2021-10-09 13:50

超人氣

更多 >
影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中

影／夫不清魚缸 妻油炸「名貴紅龍」他傻見寵物躺盤中
宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅

宋慧喬美到像「跟空氣談戀愛」26秒時尚影片好優雅
人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京

人工智慧競爭 前美國防部官員：華府已輸給北京
法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍

法學者：台灣為世界上的課 讓中國無法容忍
遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治