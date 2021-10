丹尼爾克雷格007告別作 上映首周北美票房登冠

詹姆士龐德系列電影「007生死交戰」終於在北美上映,圖為片中主角上月底在倫敦出席世界首映。(美聯社)

影星丹尼爾克雷格(Daniel Craig)最後一部詹姆士龐德 系列電影「007生死交戰」(No Time to Die)延遲一年多終於在北美上映,首周票房開紅盤,全美交出5600萬元的好成績,衝上冠軍寶座。

「007生死交戰」為007系列第25部作品,本次首周票房成績在此系列作品排名第四。本片由凱瑞福永(Cary Joji Fukunaga)執導,影評及觀眾都給予高度評價,爛番茄有84%的新鮮度,CinemaScore評分為A-,根據統計,搶鮮的男性觀眾占大多數,為64%;觀眾57%年齡在35歲以上。

本作為007系列片長最長的作品,片長達2小時43分,製作成本價格高昂,預算 約2.5億元,其中並不包含營銷成本,據報導本片營銷預算超過1億元。

聯藝電影公司(United Artists Releasing)發行部負責人羅米斯(Erik Lomis)表示:「花了很長一段時間才讓這部電影上映,這結果正是我們所想的,也是我們追蹤預期的結果。」

根據聯藝公司的數據,本周末25%的觀眾在睽違18月首度進戲院看電影,後續成績令人期待,羅米斯還表示他接到國內各地電影院 老闆電話說觀眾會在這部電影結尾時鼓掌致意。

「007生死交戰」在全球也引起熱烈迴響,其他地區提前北美一周上映,截至周日,全球票房累計超過3億1330萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說:「這部電影變得比生活更重要,因為這確實是第一部在疫情剛爆發時延遲上映日期的強檔片,龐德在60年後仍然吸引人而且可行又適宜,這非常驚奇。」

上上周票房冠軍「猛毒2:血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)上周下滑至第二名,第二周進帳3200萬元,全球票房目前賺進約1億8560萬元。

電影產業漸漸復甦,迪士尼影業2021年的全球票房總收入預計11日將突破20億元,華納兄弟現正熱映中的「沙丘」(Dune)全球票房已賺進1億1170萬元。