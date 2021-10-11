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丹尼爾克雷格007告別作 上映首周北美票房登冠

編譯徐薏茹／綜合10日電
詹姆士龐德系列電影「007生死交戰」終於在北美上映，圖為片中主角上月底在倫敦出席世界首映。(美聯社)
詹姆士龐德系列電影「007生死交戰」終於在北美上映，圖為片中主角上月底在倫敦出席世界首映。(美聯社)

影星丹尼爾克雷格(Daniel Craig)最後一部詹姆士龐德系列電影「007生死交戰」(No Time to Die)延遲一年多終於在北美上映，首周票房開紅盤，全美交出5600萬元的好成績，衝上冠軍寶座。

「007生死交戰」為007系列第25部作品，本次首周票房成績在此系列作品排名第四。本片由凱瑞福永(Cary Joji Fukunaga)執導，影評及觀眾都給予高度評價，爛番茄有84%的新鮮度，CinemaScore評分為A-，根據統計，搶鮮的男性觀眾占大多數，為64%；觀眾57%年齡在35歲以上。

本作為007系列片長最長的作品，片長達2小時43分，製作成本價格高昂，預算約2.5億元，其中並不包含營銷成本，據報導本片營銷預算超過1億元。

聯藝電影公司(United Artists Releasing)發行部負責人羅米斯(Erik Lomis)表示：「花了很長一段時間才讓這部電影上映，這結果正是我們所想的，也是我們追蹤預期的結果。」

根據聯藝公司的數據，本周末25%的觀眾在睽違18月首度進戲院看電影，後續成績令人期待，羅米斯還表示他接到國內各地電影院老闆電話說觀眾會在這部電影結尾時鼓掌致意。

「007生死交戰」在全球也引起熱烈迴響，其他地區提前北美一周上映，截至周日，全球票房累計超過3億1330萬元。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說：「這部電影變得比生活更重要，因為這確實是第一部在疫情剛爆發時延遲上映日期的強檔片，龐德在60年後仍然吸引人而且可行又適宜，這非常驚奇。」

上上周票房冠軍「猛毒2：血蜘蛛」(Venom: Let There Be Carnage)上周下滑至第二名，第二周進帳3200萬元，全球票房目前賺進約1億8560萬元。

電影產業漸漸復甦，迪士尼影業2021年的全球票房總收入預計11日將突破20億元，華納兄弟現正熱映中的「沙丘」(Dune)全球票房已賺進1億1170萬元。

電影院 預算 龐德

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