美國人亂用伊維菌素治療新冠肺炎 中毒民眾大增

自從伊維菌素（ivermectin）被錯誤宣傳為可治療新冠肺炎後，美國民眾因使用這種抗寄生蟲藥物而導致身體出現嚴重副作用的人數，已暴增逾一倍。 美聯社

自從伊維菌素（ivermectin）被錯誤宣傳為可治療新冠肺炎 後，美國 民眾因使用這種抗寄生蟲藥物而導致身體出現嚴重副作用的人數，已暴增逾一倍。

英國金融時報（FT）報導，美國食品藥物管理局（FDA）今年來已接獲49例與民眾使用伊維菌素治療新冠肺炎有關的病例，這些病例出現中毒等嚴重反應，人數遠多於去年全年的23例；今年來這49例中，死亡病例占14例。

不過，FDA表示，由於數據有限，無法判定這些病例的死因，是否與伊維菌素或其他原因直接相關。

儘管美國監管機關並未核准以伊維菌素治療新冠肺炎，但一些保守派評論者已將伊維菌素宣傳為新冠肺炎的潛在治療方式，導致這款藥的使用大幅增加。研究機構IQVIA的數據顯示，截至8月13日為止的一周，伊維菌素的門診處方量已暴增至疫情前的24倍，達到88,000份。

新墨西哥州 政府上周表示，正在調查兩起新冠肺炎死亡病例是否與使用伊維菌素過量有關。該州的數據也顯示，FDA接獲的嚴重副作用反應病例數，可能低估這項問題的嚴重性。新墨西哥州自去年12月初來已出現26例伊維菌素使用過量的病例，遠高於今年頭11個月的兩例。