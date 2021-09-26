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國會暴動當天 FBI臥底線民在場

記者胡玉立／綜合報導
藏身在右翼極端組織「驕傲男孩」中的一名聯邦調查局線民在1月6日國會暴動當天回報，「驕傲男孩」事先並無暴力攻擊計畫。圖為當天警方和暴民在國會外對峙。(美聯社)
藏身在右翼極端組織「驕傲男孩」中的一名聯邦調查局線民在1月6日國會暴動當天回報，「驕傲男孩」事先並無暴力攻擊計畫。圖為當天警方和暴民在國會外對峙。(美聯社)

紐約時報」取得的機密紀錄顯示，1月6日國會大廈暴亂發生當天，有一名藏身在右翼極端組織「驕傲男孩」(Proud Boys)中西部分會的聯邦調查局(FBI)線民，於現場不斷發出簡訊提供FBI即時狀況；但這位線民描述的事件版本顯示，「驕傲男孩」並未預先安排任何暴力攻擊計畫。

在聯邦政府試圖證實幾位「驕傲男孩」成員明確犯下陰謀攻擊罪名之際，這些新訊息可能會讓全案發展更加複雜化。

這名並未披露真實身分的線民，在1月6日當天及之後數個月的冗長受訪紀錄中，否認「驕傲男孩」打算在當天使用暴力，也否認該組織事先計畫攻擊國會大廈；根據他的說法，1月6日當天，以街頭鬥毆聞名的「驕傲男孩」，主要是跟著群情激憤的挺川暴徒一起進入國會。

紀錄顯示，這名線民在當天上午於華盛頓紀念碑與他隸屬的「驕傲男孩」分會會合後，即前往國會大廈，沿路看到拒馬被推倒，挺川支持者湧入國會大樓；該線民發簡訊的過程中，他的FBI對口人一度沒有意識到國會建築物已被破壞，僅要求線民若發生任何暴力事件，必須通報。

任何線民提供給執法人員的消息，其實都很難判斷其可信度和完整性；紐時取得的紀錄，沒有直接說明此線民是否有能力知曉「驕傲男孩」領導層為1月6日制定的任何計畫，以及他為什麼要合作、是否會錯過任何跡象，或者他是否是在故意誤導政府。

但兩名知情人士提供給紐時的紀錄和資訊顯示，聯邦執法部門對國會大廈襲擊事件的了解程度，遠高於過去外界所知。

這名線民有關1月6日的敘述紀錄，從暴亂之前、期間和之後，都與「驕傲男孩」成員的辯護律師主張相吻合；他們辯稱，即使是有幾名成員闖入國會大廈，但在該組織前往華府之前，並未預先訂下任何攻擊國會的陰謀。

極右翼評論員和網站近來持續以錯誤訊息指責FBI使用線民或代理人發動1月6日攻擊，這名線民提供的新資訊就是在此情況下披露；但紀錄似乎也顯示，這名線民的FBI對口人並未充分掌握到1月6日當天事件的嚴重程度；該線民是自願前往華府，並不是應FBI的要求。

FBI局長雷伊(Christopher Wray) 3月曾在國會聽證會表示，FBI正在研究收集到的1月6日情報品質；他說：「對於任何攻擊，我們都非常努力取得更好的資源、資訊和更好的分析，尤其是如此可怕的攻擊，就發生在政府體系的核心、而且是正在討論權力轉移的時候。我們要確保類似1月6日事件不再發生。」

FBI 華府 紐約時報

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