全美最著名鬼屋上市 2年漲價3倍

位於羅德島州的「厲陰宅」曾是電影的場景，這棟全美最有名氣的「鬼屋」現在以120萬元求售。(Realtor.com截圖)

2013年恐怖電影 「厲陰宅」(The Conjuring)的拍攝發想源頭──位於羅德島的全美最出名「鬼屋」，在兩年內二度上市；但這回，這棟殖民風格住宅開價120萬元，漲了將近三倍。

位於羅德島州哈里斯維爾村(Harrisville)的這棟房屋建於1736年，2019年由超自然愛好者海因岑 (Cory Heinzen) 以不到44萬元購入，現在此屋重新上市，開價120萬元；蘇富比國際房地產公司(Sotheby's International Realty)推案時特別指出，買家有機會「擁有一段非凡的文化歷史」。

文案寫道，「謠傳，1800年代住在這裡的謝爾曼 (Bathsheba Sherman) 會在這棟房子裡出沒；1677 Round Top Road 是美國 最著名的鬼屋。」

自1970年兒提時代開始住在該棟屋子的作家安德里亞·佩倫 (Andrea Perron)，寫出「黑暗之家，光明之家」(House of Darkness, House of Light)三部曲，講述她家人住在這棟鬼屋的經歷。

由華裔導演溫子仁執導的「厲陰宅」故事大綱描述的則是超自然現象探究者艾德與蘿琳·華倫夫婦(Ed and Lorraine Warren)對該棟房屋的調查。

佩倫接受媒體採訪時表示，「坦白說，如果我有錢，我會把房子買下來保護它。我一直夢想有一天能把那農場買回來，但我不想住在農場裡，我不想住在那裡。」

在售屋網站上列出的房屋圖片，有幽靈般的布娃娃坐在扶手椅上、鎖在大鐘玻璃櫃裡，似乎在暗示2014年鬼娃電影「安娜貝爾」(Annabelle)、同時也是「厲陰宅」的電影前傳。

現任屋主珍‧海因岑(Jenn Heinzen)表示，想參觀這棟房屋的客人和旅行團已預訂到2022年；她和她丈夫相信，這座房子是被發生在1675至1678年菲利普國王戰爭(King Philip's War)的鬼魂所擾，那場血腥戰爭是當地原住民 和白人定居者之間的衝突。

她說，她在家裡沒有感覺到「惡意」，「被污名化的是土地，而不是房子本身。」