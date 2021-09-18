SpaceX首次私人飛行 湯姆克魯斯通話4名民間太空人

巨星湯姆克魯斯16日和離地球360哩、太空探索公司飛船裡面的4名民間「太空人」對話，從地球體會太空繞行地球的況味。(美聯社)

男星湯姆克魯斯(Tom Cruise)16日和離地球360哩、太空探索公司飛船裡面的首批4名民間「太空人 」對話，從地球體會太空繞行地球的況味。

可能和太空總署合作到太空站拍電影 的克魯斯，在1986年賣座電影「捍衛戰士」(Top Gun)片中飾演暱稱Maverick的海軍飛行員；太空探索飛船在這段對話後，推文歡迎Maverick隨時加入翱翔天際的行列。

太空站拍片任務若成行，送他到太空站的將是太空探索的太空船。

15日升空的這4名民間「太空人」位於離地面363哩的軌道上，比國際太空站還高100哩，每天可繞行地球15圈，比太空站少一圈。

這種高度，連太空總署的太空人都很少能夠企及，僅1990年代和2000年代太空梭送上去修理哈伯太空望遠鏡的人飛到過那麼高。

太空探索的飛龍太空船前緣設計成水泡圓拱形，提升視野；目前為止，除了幾張從這個玻璃窗往外看的照片，飛行小組沒有公布其他升空第一天所見的其他消息；他們預定周末返回地球，在佛羅里達州外海降落。

四人除了和克魯斯對話，也和年輕的癌症 病患聊天；其中，兒童時期罹患過癌症的阿森諾(Hayley Arceneaux)和病童對答，最能凸顯這趟太空飛行對仍和癌症奮鬥的病童的意義。

一名病童問，月亮上是否真如童謠所說的有母牛？這問題，由另一位「太空人」普洛克特（Sian Proctor）回答：「我希望有朝一日會有，現在，沒有。我們(美國人)很快就會再度登月，上去探究各式各樣的問題。」

這場視訊對話沒有現場轉播，醫院17日公布了片段，包括阿森諾讓病童們看到視角寬闊的拱形視窗。從這高度看地球，「真美，」她說。