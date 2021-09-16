時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代雜誌今年「百大最有影響力人物」把哈利王子夫婦譽為「偶像」。(Getty Images)

「時代」(Times)雜誌15日推出年度「百大最有影響力人物」專刊，今年把梅根 與哈利 王子夫婦列為「偶像」(icon)，華人女導演趙婷、喜劇演員楊伯文、企業家黃仁勳也分別在藝術、研發創新類榜上有名。

賑災名廚荷西‧安德烈(José Andrés)以親眼所見，形容哈利和梅根對不認識的人「深富同情心」，談起救災，「不是光嘴說，而是奔赴現場」。

安德烈說，哈利、梅根夫婦不但對在美國 的婦女與少女提供精神健康的支助，也親赴印度、加勒比海災區救濟災民，哪裡有災難便冒險前往，令人欽佩。

和哈利同樣以心理健康角度「入選」百大的還有網球明星大坂直美(Naomi Osaka)。

女性顯然發揮了該有的影響力， 歌手艾莉許(Billie Eilish )、體操名將拜爾絲(Simone Biles)和經濟學家、世貿組織首位非州女性領導人伊衛拉(Ngozi Okonjo-Iweala )也名列百大影響力人物。

俄國反對派領袖納瓦爾尼、美國流行樂歌手「小甜甜」布蘭妮(Britney Spears)和蘋果執行長庫克也是今年百大影響力人物。

今年9月以來，發揮全球影響力的政治人物少不了也上榜，包括拜登總統，中國國家主席習近平、印度總理莫迪和神學士共同創辦人暨政治委員會負責人巴拉達(Abdul Ghani Baradar)。

南韓演員尹汝貞(Youn Yuh Jung)一生參演無數，獲獎也無數，包括今年奧斯卡金像獎最佳女配角，入選原因卻是「只做自己，對抗票房」。

華裔演員楊伯文飾演中國官員活靈活現，韓裔女星Sandra Oh認為他當演員、當作家，都潛力無窮。

美國華裔企業家黃仁勳是Nvidia共同創辦人、執行長，他領導研發的人工智能晶片能夠「讓電話大聲回答問題，讓農場除雜草不傷作物，讓醫生預測新藥的特性。」此外，他專心扶持員工，也慷慨支助科技教育，時代雜誌認為，未來幾十年科技的進展，都不會缺少他的身影。

探測火星的機智號無人機計畫主管米米‧翁(Mimi Aung)、訊息核糖核酸疫苗研發人卡瑞可(Katalin Kariko)也和志在移民火星的探空探索公司創辦人馬斯克(Elon Musk)等並列為「研發創新」類影響力人物。