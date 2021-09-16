最年長二戰老兵 布魯克斯慶112歲大壽 笑憶往事

目前仍在世的最年長二戰老兵布魯克斯，12日歡度112歲生日。圖為布魯克斯與他拍攝於1943年的從軍照片。(美聯社)

目前仍在世的最年長二戰老兵，居住在路易斯安納州 ，剛歡度112 歲生日。

據媒體The Times-Picayune/The New Orleans Advocate報導，這位百歲人瑞布魯克斯(Lawrence Brooks)12日在位於紐奧良住家歡度生日，由國家二戰博物館 (National World War II Museum)主辦駕車派對，多輛車子從住屋前駛過表達敬意。

路易斯安納州州長貝爾愛德華茲(John Bel Edwards)也在社群媒體 上貼文致意，他寫道：「布魯克斯先生，整個路易斯安納州都感謝您的付出，我們全體祝您生日快樂。」

國家二戰博物館已多次替布魯克斯舉辦生日派對，過去兩年因新冠疫情而改變為駕車派對。

今年慶祝活動包括吉普車遊行、博物館聲樂三重奏現場表演和紐奧良音樂家娛興表演；紐奧良市透過官方管道公告布魯克斯的生日。

布魯克斯1909年出生於路易斯安納州諾伍德，1929年以來一直住在紐奧良，1940年應徵入伍，是陸軍第91工兵營的士兵，駐紮在新幾內亞和菲律賓，他曾參與建造基礎設施如橋樑、道路和簡易機場等。

布魯克斯在影音網站YouTube公開的口述歷史中描述，多年前乘坐C-47時有個引擎熄火，他克服萬難向前方運送大量帶刺鐵絲網。

布魯克斯提到，大家為了減輕重量而卸下帶刺鐵絲網後，他走向駕駛艙，告訴機上帶有降落傘的僅有兩人，也就是駕駛和副駕駛，說道，如果必須跳傘，他會抓住其中一人。

布魯克斯笑著回憶說：「不過，我們做到了，對這件事，我們開懷大笑。」