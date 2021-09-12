打破紀錄 美國福音信義會任命首位跨性別主教

美國福音信義會（Evangelical Lutheran Church）11日在舊金山 知名教堂慈恩堂（Grace Cathedral）舉行儀式，任命史上首位公開跨性別身分的主教。

羅瑞爾牧師（Rev. Megan Rohrer）未來將負責領導教會的65個教區之一，管理加州 北部和內華達州北部近200處會堂。

羅瑞爾牧師告訴信眾：「我希望大家像我一樣，去做各種溫暖的事情。最重要的是…我希望我不僅能愛你們，還能愛你們所愛。」

羅瑞爾牧師透過聲明表示：「我擔任這個角色，是因為加州和內華達州北部的一個信義會多元社群 舉行虔誠而審慎的投票後，決定做一件創紀錄的事情。我的任命顯示，所有事情都可能發生，只要我們相信上帝會帶領我們前進。」

前任主教宣布退休後，羅瑞爾於5月當選教區主教，任期6年。

羅瑞爾牧師曾擔任舊金山信義會恩典堂（Grace Lutheran Church）牧師和舊金山市警局的牧師協調員，並為該市遊民與同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ）社群服務。

羅瑞爾牧師於2010年成為進步派福音信義會認可的7名LGBTQ牧師之一。該教會允許任命擁有同性關係的牧師。羅瑞爾牧師目前已婚並有2個孩子。

福音信義會是美國最大的基督教教派之一，擁有約330萬名成員。