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白宮抨擊肉品加工廠大賺「疫情財」 業者喊冤

編譯洪啟原／綜合報導
拜登政府抨擊肉品加工大廠在新冠肺炎疫情期間大發利市。（美聯社）
拜登政府抨擊肉品加工大廠在新冠肺炎疫情期間大發利市。（美聯社）

美國總統拜登與執政團隊炮口對準肉品加工大廠，抨擊他們在新冠肺炎疫情期間大發利市，包括主導肉品加工業的幾大公司獲利都創紀錄，白宮認為這些行為已壓榨消費者和相關供應商。

白宮國家經濟委員會主任狄斯（Brian Deese）周三（8日）表示，2020年底食品價格大漲，有半數漲幅要歸因於牛、豬及禽肉漲價，然而，這些肉品巨頭對畜牧業者的進貨價格卻未見調高。

狄斯說：「這引發民眾關注疫情期間賺取暴利一事、關注企業漲價如何傷害生在生鮮雜貨店內購物的消費者。」他指出，肉品大廠漲價，並未真正讓生產這些肉品的畜牧業者和農場業者受惠。

狄斯在白宮記者會中發表上述談話，加上三名高級官員助理稍早在部落格貼文談論此事，這些消息拖累肉品大廠股價下挫。家禽生產商Sanderson Farms跌1.8%、肉品供應商JBS跌4.8%，食品公司泰森（Tyson Food）跌1.9%。

泰森發布聲明駁斥白宮的結論，表示肉類價格上揚，部分是受到疫情期間牛肉需求激增所帶動。

隨著美國期中選舉即將在明年登場，拜登政府日益關注消費者物價上揚的議題，此時景氣正持續回升。共和黨議員常指責拜登和民主黨，認為他們的經濟政策助長物價上揚。白宮回應說，物價壓力屬於暫時現象，是經濟回溫的結果。

白宮記者會 拜登 疫情

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