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全球零件短缺 估車價續漲到明年

編譯潘勛／綜合5日電
目前不論新車、二手車或租車價格都創史上新高。圖為俄亥俄州恩格塢一家豐田汽車經銷商，停車場只剩幾輛待售新車。(美聯社)
目前不論新車、二手車或租車價格都創史上新高。圖為俄亥俄州恩格塢一家豐田汽車經銷商，停車場只剩幾輛待售新車。(美聯社)

今春晶片供貨短絀曾令汽車價格大漲，後一度紓解，汽車也有降價趨勢，但近來亞洲幾個重要的汽車晶片供應國因新冠Delta變種病毒而疫情復熾，供貨惡化，全美汽車生產回歸正常的時間延後，新車、二手車和租車價格都創史上新高；預計這種現象將延續到明年，2023年才有可能好轉。

美聯社5日報導，汽車零件短絀不只是車用電腦晶片，連線束、塑膠零件及車用玻璃供應也都減少。汽車業外，各類商品如農機設備到工業機械、運動用品及廚具百貨，也因疫情再起而卡在全球港口，市場供不應求。

俄亥俄州坎頓市(Canton)經營四家汽車經銷店的米爾斯(Glenn Mears)指出，這一狀況暫難緩解。

因零件短絀，通用及福特兩車廠均宣布，北美多家廠房要關閉一或兩周，有些廠生產的是極受歡迎的全尺碼皮卡車。

8月下旬，豐田汽車因半導體等零件缺貨嚴重，不得不宣布日本、北美兩地在兩個月減產至少40%，意味全球9月汽車減產36萬輛。豐田的情形略好，但也預測10月產能會減少。

日產汽車8月中旬宣布，晶片短絀迫使該公司關閉田納西州士麥拿(Smyrna)廠到8月30日，但後來把工廠關閉延長至9月13日。

本田汽車的經銷商也因新車交貨減少而苦撐；公司發言人阿布魯齊斯(Chris Abbruzzese)指出，目前狀況不穩定，已衝擊到汽車產業的全球供應鏈，本田正按狀況調整產能。

凡此種種讓購車人苦不堪言；8月美國新車售價平均為4萬1000元，創下歷史紀錄，比兩年前貴8200元。

由於市場需求大，車廠沒有壓力要降價求售；因為車用晶片稀少，車廠被迫節約使用，只用在較高價車款如皮卡車(pickup)及大型多功能車(SUV)，因此讓平均售價節節升高。

在2020年初爆發新冠疫情時，美國車廠得關廠八周，阻擋病毒散播；有些零件公司便取消半導體訂單，同時千百萬民眾得窩在家中，筆記型電腦、平板電腦及遊戲主機價格大漲。

隨著汽車恢復生產，消費者對汽車的需求依然強勁，但晶片廠已轉去生產消費者商品的晶片，抗四季變化的車用級晶片於是出現缺口。接下來汽車晶片生產於今春開始回升，傳染力極強的Delta變種病毒又重創馬來西亞等亞洲國家，晶片無法完工，其他汽車零件也停止生產。

汽車 晶片 疫情

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