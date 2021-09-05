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聯邦租屋補助 德州核發最快 紐約州速度吊車尾

聯邦租屋補助 德州核發最快 紐約州速度吊車尾

編譯陳韻涵／綜合5日電
共和黨主政的德州，意外成為拜登政府加快發放聯邦租屋補助的宣傳典範。圖為德州布里斯堡的 出租屋。（路透）
共和黨主政的德州，意外成為拜登政府加快發放聯邦租屋補助的宣傳典範。圖為德州布里斯堡的 出租屋。（路透）

聯邦政府加快發放聯邦租屋補助之際，德州意外成為拜登政府的宣傳典範，透過政府與非營利組織的合作聯繫，確保身陷困境的租戶取得補助款，且發放速度比嚴格落實禁驅保護令的紐約等藍州還快。

財政部7月底數據顯示，眾院去年12月批准的465億元聯邦租屋補助中，共和黨領導且對屋主較友善的德州已核發全美最多的至少6億1600萬元補助款，占首批補助款的47%，其中部分大城市和郡的占比逾90%。

德州並非唯一高效發放租屋補助的紅州，維吉尼亞州7月底之前已發放半數款項，阿拉斯加州也發完了三分之一；在藍州或地區方面，哥倫比亞特區已發完接近一半，麻州則已撥發約33%。

反觀紐約州卻是發放補助最慢的州之一，紐約在7月底前僅核發配得8億100萬元款項中的270萬元，僅比懷俄明州及南卡羅來納州多。

全國低收入家庭聯盟(NLIHC)執行長黛安‧葉特爾(Diane Yentel)表示，「德州是政治人物願意學習、接納其設計與執行缺點的榜樣，德州的作法凸顯當局初始規畫行不通，且能從錯誤與修正中學習改進。」

聯邦最高法院上月26日裁定，未經國會同意，拜登政府不得延長禁驅令；各州發放租屋補助的差異，凸顯拜登政府面臨的巨大挑戰，聯邦當局施壓州長及市長加快發放補助以保護租戶，但即便是在德州，7月底仍有數億元未核發。

儘管拜登與德州共和黨領袖在新冠肺炎防疫相關事務的意見不合，白宮仍試圖宣揚德州發放租屋補助的高效率。

聯邦政府官員近幾周試圖強調德州如何運用數據和透過社區非營利組織聯繫租戶，鼓勵紐約等州跟進並加快補助申請程序。

人口普查局8月初調查發現，禁驅令廢止後，全美約有350萬名租戶「非常或可能」在未來兩個月面臨遭房東驅逐的命運。

高盛(Goldman Sachs)經濟學者預估，租戶短交的租金可能介於120億元到170億元不等。

德州 紐約州 拜登

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