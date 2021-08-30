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「懲罰」不打疫苗的同事 逾半員工挺雇主

美新冠住院數破10萬人 第3劑補強針暫緩開放醫護

「懲罰」不打疫苗的同事 逾半員工挺雇主

記者羅曉媛／維州報導
民調顯示，對於未接種的同事，愈來愈多人支持公司採取「懲罰」措施。（路透）
民調顯示，對於未接種的同事，愈來愈多人支持公司採取「懲罰」措施。（路透）

實體復課、復工之際，新冠變種病毒Delta肆虐引各界擔憂，大華府諮詢公司民調顯示，逾半受訪員工表示變種病毒加深他們對染疫的擔憂，而公司是否應強制員工打疫苗，受訪者則是五五分，但對於未接種的同事，愈來愈多人支持公司採取「懲罰」措施，例如不提供遠程辦公補償、提高健保費用、不允許面見顧客等。

總部位於北維州阿靈頓郡的諮詢公司「Eagle Hill」調研了1000多名員工，最新結果顯示，支持和反對公司在實體復工前，強制員工打疫苗的受訪者各占一半，58%支持雇主詢問員工的接種狀態，60%支持雇主提供打疫苗的激勵機制，63%支持對未打疫苗的員工採取額外防疫措施。

「Eagle Hill」對比今年稍早做的同類調研，發現愈來愈多員工支持雇主對未打疫苗的員工採取「懲罰」措施，63%受訪員工稱未接種的員工不應獲得遠程辦公的補貼，51%指未接種的員工不該出差，41%支持未接種員工繳付更多保費，40%表示未接種者不應與同事一起辦公。

「Eagle Hill」執行長梅麗莎‧傑澤爾(Melissa Jezior)說，「我們都被新冠弄得筋疲力竭，員工也一樣，我們希望或多或少能恢復常態，而讓更多人打疫苗就是重要途徑。」

此外，77%的受訪者表示應繼續要求或鼓勵保持社交距離，73%指雇主應繼續要求或鼓勵戴口罩。

傑澤爾表示，建議公司保持靈活、傾聽員工的要求，這不僅幫助公司度過疫情期間不確定的難關，也有助留住人才，「基於當下勞工短缺的形勢，雇主更要充分認識到員工要什麼；現在已不像疫情初期了，人們不再害怕辭職。」

疫苗 保費 變種病毒

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