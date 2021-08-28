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53年前刺殺前參議員甘迺迪 77歲兇手獲准假釋

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刺殺前參議員甘迺迪兇手獲准假釋 甘迺迪兩個兒子支持

編譯盧炯燊／綜合27日電
民主黨總統參選人、參議員羅伯特‧甘迺迪於1698年遭槍殺。（美聯社檔案照）
民主黨總統參選人、參議員羅伯特‧甘迺迪於1698年遭槍殺。（美聯社檔案照）

刺殺前參議員羅伯特‧甘迺迪(Robert F. Kennedy)的兇手席爾汗(Sirhan Sirhan)在服刑53年後，27日獲加州假釋委員會的兩小組准予假釋，但並不保證會獲釋放；假釋委員會會在90天內審議有關決定，然後提交州長紐森(Gavin Newsom)在30天內作最後決定。

羅伯特‧甘迺迪遇刺時，是民主黨籍聯邦參議員，曾任聯邦司法部長，1968年6月5日凌晨，在洛杉磯大使酒店內遭席爾汗槍擊，送院搶救26個小時後不治，終年42歲；事件發生前，剛贏得加州及南達科他州的民主黨總統初選提名，有望成為民主黨總統候選人。

現年77歲的席爾汗第16次申請假釋，並且獲得甘迺迪兩個兒子支持，其中道格拉斯‧甘迺迪(Douglas Kennedy) 在父親於1968年遭槍殺死亡時，還在蹣跚學步。

道格拉斯在假釋聆訊中表示，對席爾汗的悔恨感動得流下眼淚，若他不再威脅其他人時，就應該被獲釋放；他也說相信對方是一個值得同情的人。

民主黨總統參選人、參議員羅伯特‧甘迺迪於1698年遭槍殺前，正向競選團隊講話。（...
民主黨總統參選人、參議員羅伯特‧甘迺迪於1698年遭槍殺前，正向競選團隊講話。（美聯社檔案照）

身穿藍色囚衣的席爾汗在聆訊時表示，他已學會了控制自己的憤怒，同時會致力過和平生活，永遠期待安全、和平和非暴力。

假釋聆訊在加州聖地牙哥郡(San Diego County)監獄內舉行；根據政策，洛杉磯郡地方檢察官加斯孔(George Gascón) 沒有參加聆訊或是反對假釋。

席爾汗於1968年6月在洛杉磯一酒店內刺殺民主黨總統參選人、參議員羅伯特‧甘迺迪...
席爾汗於1968年6月在洛杉磯一酒店內刺殺民主黨總統參選人、參議員羅伯特‧甘迺迪，他27日獲准假釋，但能否出獄還須等待相關決定。圖為他當年照片。(美聯社檔案照)

他對羅伯特‧甘迺迪遇刺表示哀悼；但他說，作為檢察官，其角色在量刑時已告結束，所以不應影響是否假釋的決定。

但有部分甘迺迪家族成員、洛杉磯執法人員及公眾提交信件反對假釋；在聆訊開始前，假釋委員會專員巴頓(Robert Barton)說會考慮所有方面的理據，包括過去反對假釋的論點。

最後他與另一名假釋委員會委員准予假釋。

席爾汗於1968年6月在洛杉磯一酒店內刺殺民主黨總統參選人、參議員羅伯特‧甘迺迪...
席爾汗於1968年6月在洛杉磯一酒店內刺殺民主黨總統參選人、參議員羅伯特‧甘迺迪，他27日獲准假釋，但能否出獄還須等待相關決定。圖為他27日出席加州假釋委員會小組聽證會。(美聯社)

席爾汗是來自約旦的巴勒斯坦人，他服刑期間曾接受訪問，說是因為對甘迺迪支持以色列而感到憤怒才槍殺他；但當問及中東現在的衝突時，他一度痛哭失聲。若是他最終獲假釋，有可能被驅逐返約旦。

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