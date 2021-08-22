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太空軍2026遷址 川普「單槍匹馬」決定？

編譯洪毅／綜合21日電

在前總統川普的指示下，太空軍在去年正式成軍，但是就在今年1月13日、川普卸任前幾天，國防部宣布太空軍總部將從科羅拉多州搬至阿拉巴馬州而受到質疑；川普近日更說，他是「單槍匹馬」做出這樣的決定，更讓外界懷疑此舉非經專業考量，而是有政治力介入。

國會山報(The Hill)報導，在21日播放的阿拉巴馬州廣播節目Rick and Bubba上，川普表示：「我單槍匹馬說，『就到阿拉巴馬去吧！』」川普指的是太空軍總部將搬遷到阿拉巴馬州的事情。

科羅拉多泉(Colorado Springs)近郊的彼得森太空部隊基地(Peterson Space Force Base)是太空軍前身、空軍太空司令部駐地；但是在1月13日時，國防部卻宣布太空軍總部將在2026年搬遷到阿拉巴馬州亨茨維爾(Huntsville)近郊的雷德斯通兵工廠(Redstone Arsenal)陸軍基地。

雷德斯通兵工廠是在二年的競爭後，於26個候選地中脫穎而出；國防部曾對外稱，這是「審慎考量」而非政治性的結果。

但是科羅拉多州議會幾乎全體議員，參議院情報委員會主席華納(Mark Warner)，以及部分眾議院軍事委員會成員均對此決定表示質疑，認為該決定「倉促」而「不合常理」。

川普的談話更激化他們的懷疑；科羅拉多泉市長蘇瑟斯(John Suthers)就向當地媒體表示，他們一直認為，遷移太空軍總部不是基於專業上的利弊衡量，川普所謂「單槍匹馬」的言論，更強化他們的主張。

蘇瑟斯表示，川普最新的談話，反映了進一步調查的必要性；目前國防部督察長及政府問責署都已對此展開調查，瞭解該決定是否真的非基於專業，而是有政治考量。

太空軍的主要任務確實與前身太空司令部不同，將專注於中國、俄羅斯等對美國發射的太空器具、飛行器等的威脅；在2026年之前，科羅拉多泉依然會是太空軍總部。

太空 川普 阿拉巴馬州

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