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民眾染疫住院開銷較去年高 突破性感染近半免疫差

記者顏伶如、編譯林梅婕／綜合報導
報告指出，如今感染新冠病毒而住院的開銷，比去年美國發生疫情初期更貴。圖為路易斯安納州一名染疫病患，在護理人員攙扶下，握著助行器行走。(美聯社)
報告指出，如今感染新冠病毒而住院的開銷，比去年美國發生疫情初期更貴。圖為路易斯安納州一名染疫病患，在護理人員攙扶下，握著助行器行走。(美聯社)

非營利研究團體「凱瑟家庭基金會」(Kaiser Family Foundation)公布最新調查研究報告指出，感染新冠病毒而住院的染疫患者，若與去年美國發生疫情初期相比，如今醫藥費開銷明顯增加。關鍵差異在於，絕大多數保險公司去年在消費者染疫住院時，紛紛豁免了自付費用(out-of-pocket)的醫藥費開銷，而如此作法如今多已取消，恢復原本的計價模式。

另方面，近日的新冠肺炎住院患者中，免疫功能低下的人比率甚高，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)終於在本月批准免疫力較差的人接種新冠疫苗的補強針，而聯邦疾病防治中心(CDC)也建議中度或重度免疫功能低下者應盡快接種補強針。

儘管全美免疫功能低下的人只占2.7%，但今年7月已接種疫苗卻發生突破感染的住院患者中，將近一半都是此類型的患者。

曾參與疫苗試驗研究的密西根州立大學(University of Michigan)感染科助理教授戈洛布(Jonathan Golob)，20日於非營利新聞網站「對話」(The Conversation)上發文附和政府的政策，指第三劑疫苗對免疫系統虛弱者將帶來更大的保護。

早期研究中，專家發現免疫功能低下者罹患新冠肺炎後的病症往往更加嚴重、且生病的期間更久；這也代表，他們能透過呼吸、說話和吃東西等傳播病毒的時間都比別人還長，使附近周遭的人暴露於更高的感染風險中。

此外，由於免疫功能低下的人在染疫後需要更多時間恢復，這也提供病毒突變的機會、更有利於病毒擴大傳染。

而目前全美染疫住院患者當中，極高比例為沒有接種新冠疫苗的民眾；從醫藥費角度來看，沒有打疫苗的民眾，萬一感染病毒而住院，醫藥費開銷將比去年增加。

「凱瑟家庭基金會」指出，透過雇主取得的一般醫療保險計畫，平均自付額為1644元，民眾如果感染新冠病毒而住院接受治療，必須自掏腰包的花費大約1300元。

研究報告指出，由於新冠疫苗在全美各地可以方便取得，如今感染新冠病毒而住院的患者，自付款(copays)及自付額(deductibles)等都要自行承單，不像去年獲得保險公司同意豁免。

疫苗 醫療保險 新冠肺炎

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