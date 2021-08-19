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合法結婚年齡 北卡提高至16歲

編譯陳韻涵／綜合18日電
13歲就結婚的茱蒂．維甘得(站立者)，日前出席北卡羅來納州參議會會議，支持合法結婚年齡從14歲提高至16歲的法案。(美聯社)
13歲就結婚的茱蒂．維甘得(站立者)，日前出席北卡羅來納州參議會會議，支持合法結婚年齡從14歲提高至16歲的法案。(美聯社)

北卡羅來納州議員17日投票，一致通過該州結婚最低年齡的修正法案，將合法結婚年齡從14歲提高至16歲，進一步限制童婚。

北卡州眾議會上周投票通過此案，州參議會17日無異議通過結婚年齡最低16歲的法案，另訂16、17歲的青少年將需要取得家長同意或法官裁決才能結婚，且配偶年紀落差不能超過4歲；此案已上呈給北卡州長庫柏(Roy Cooper)簽署，之後便會成為法律。

現行法律並沒有最低配偶年齡差距的限制，14歲的青少年若懷孕或取得法官同意便可結婚，但家長同意成婚的最低年齡限制為16歲。

北卡州參眾兩會議員今年認同女權團體及兒童保護團體的倡議，提高婚姻年齡；最初，倡議者希望無例外條件地提高婚姻年齡至18歲，但部分議員不認同。

婚姻改革倡議者和庫柏支持18歲的婚姻門檻，庫柏的發言人瑪莉‧史考特‧溫斯德(Mary Scott Winstead)透過電郵表示：「儘管法案未能提高婚姻年齡至18歲，州長支持藉此終結童婚，保護更多未成年人。」

官員及法案倡議者表示，北卡鄰州近年紛紛將最低結婚年齡調高至16歲或17歲，但北卡州儼然成為配偶之一為未成年的外州人結婚目的地。

反童婚組織「最終解放」(Unchained at Last)指出，阿拉斯加州是全美唯一允許最低14歲結婚的州，另有13個州允許16歲以下的青少年男女成婚，其中九州沒有最低年齡限制，全靠法官裁決。

國際婦女研究中心(ICRW)研究指出，北卡州2000年到2015年的童婚登記數量名列前茅，2000年到2019年則有高達93%的婚姻為成人與未成年人共結連理。

該中心報告調查19歲前結婚的女性，許多人生活困頓、高中輟學，且大多數未成年新娘自述遭受丈夫的生理、心理和性暴力對待。

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