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印州巴多羅麥郡10年增67%非白人 全美最多元

編譯柯立偉／綜合15日電

根據聯邦人口普查局最新公布的2020年人口普查結果，全美人口組成呈現最多元的區域，是位於印第安納州的巴多羅麥郡(Bartholomew county)；據統計，該郡在過去十年間增加67%的非白人人口，成為全國種族最多元的區域。

人口普查局的資料顯示，巴多羅麥郡平均每十位居民中就有一位在海外出生，其中約57%來自亞洲。另外，該郡的語言多樣性更為豐富，平均每八位居民中就有一位在家中使用的主要語言不是英文；因此，巴多羅麥郡就像地球村，生活的各方面都可看到多元文化影響的影子。

如該郡的公立圖書館中，有逾3700卷的非英文館藏，外文書包含中文、日文、法文、俄文、西班牙文，還有三個印地語方言。而各種充滿異國情調的餐廳點綴著這座城市的大街小巷，超市或雜貨舖中也隨處可見不同民族風情的特色食品，有些門店甚至會以英、西雙語標價，再揭示印州雍容大度的包容力。

華爾街日報分析，像印州這樣的中部州在過去十年間外來移民人口顯著增加，如巴多羅麥郡白人人口總占比從2010年的87%驟降至今年的78%。報導指出，這是由於中部大平原地區是美國重要的一、二級產業重鎮，農業、製造業、食品加工業等勞力密集的產業能大量吸引勞工移入，再加上較東西兩岸大都會地區更低的物價水準，自然成為移民的首選移居地。

如全美重要引擎製造商之一的康明斯(Cummins)集團，就是吸引大量多元種族背景勞動力移入的主要推手。

而多元移民的湧入也對巴多羅麥郡的政治版圖造成重大影響。由於移民多支持民主黨，首府哥倫布市(Columbus)於2019年選出了該市40年來首次民主黨執政的市議會，可見多元種族融合正推動族裔平等的良性循環。

移民 人口普查 民主黨

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