911恐攻調查 司法部應允審查新證據

司法部接受數百名九一一恐怖攻擊事件受害者家屬的要求，考慮是否在今年九一一事件20周年前，公布調查內容。圖為一名九一一事件難屬出示部分罹難者的照片。(美聯社)

司法部 表示，將接受數百名九一一恐怖攻擊事件受害者家屬的訴求，審查關於該事件的新證據，調查沙烏地阿拉伯在此攻擊事件中扮演的角色。

部分九一一受害者家屬的維權人士抨擊當局做得不夠，呼籲拜登 政府提供受害者家屬「等了20年的更多事件資訊，這樣我們才能與總統一同站在曼哈頓世貿中心遺址(Ground Zero)出席紀念活動。」

九一一受害者家屬代表日前寫信給白宮，表明不歡迎拜登總統出席今年的20周年紀念活動，除非他解密由兩黨組成的九一一恐攻事件委員會的調查證據，該證據影射沙國政府官員支持攻擊。

這封由1800多名罹難者家屬、恐攻事件生還者和第一線應變人員簽署的信中寫道：「六個月前，司法部被寄予厚望，拜登原本可以成為許久不見的鬥士，在我國遭受攻擊後，終於將事實、正義和問責等價值觀，置於沙國利益之前 。」

署名者對歷任政府的司法部及聯邦調查局(FBI )官員感到失望，稱各政府「積極維護此訊息的機密性」。

受理被害者家屬請願的紐約南區聯邦代理檢察官史特勞斯(Audrey Strauss)表示，FBI已決定審查這些資訊是否適合公開，並將基於滾定基準，盡速公開相關資訊。

拜登歡迎司法部的決定，並對罹難者家屬感到惋惜，稱政府將持續尊重其意願，歡迎他們的聲音和洞察力。

不過，九一一恐攻事件罹難者家屬並不領情；兒子在世界貿易中心(World Trade Center)遇難的家屬代表伊格森(Brett Eagleson)發表聲明，感謝拜登認同他們追求司法正義，但「我們也聽過許多空泛的承諾」。

伊格森表示，「司法部與FBI已『審查』相關檔案三年了，可以即刻公開如未刪改的2016年FBI審查報告、FBI對持續贊助劫機者的沙國政府探員的調查、通聯紀錄和目擊者證詞等。」