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西野火、東颶風 還有龍捲風、冰風暴 15%民眾想搬家

記者顏伶如／綜合報導
氣候變遷帶來真實的切身影響，讓某些美國民眾打算搬家。圖為蒙大拿州一處野火威脅數百棟房屋。(美聯社)
氣候變遷帶來真實的切身影響，讓某些美國民眾打算搬家。圖為蒙大拿州一處野火威脅數百棟房屋。(美聯社)

熊熊野火蔓延美國西部，美國東部、南部沿海地帶面臨強烈颶風威脅，一波波致命熱浪則在多州出現，氣候變遷帶來真實的切身影響，讓某些美國民眾打算搬家。

佛羅里達州新士麥那海灘(New Smyrna Beach)居民萊絲莉‧沃茲(Leslie Woz)說，想要搬到風險較低的地點，因為在當地住了九年共歷經三次颶風，海平面上升導致沿岸沙丘侵蝕逐年惡化，「幸好我們是租屋，而不是在海灘附近買房子」。

沃茲接受雅虎新聞(Yahoo News)訪問時說，沙丘侵蝕問題一年年變得嚴重，颶風出現越來越頻繁，對於居住安全感到非常擔心；她指出，海平面上升問題是真的，每年都看到海面侵占了更多陸地。

她說，現在想要搬到其他地區，則發現不同地點有不同風險，例如龍捲風、乾旱、野火、冰風暴等，「我們真不知道該搬到哪裡才好」。

雅虎新聞與民調機構YouGov在今年7月30日至8月2日間進行的聯合民調顯示，55%受訪美國民眾表示，注意到自己居住地點出現越來越多極端氣候的狀況，例如熱浪、山火、暴風雨等，另外37%受訪者則說並沒有發現居住地點出現極端天候狀況。

發現居住地點出現極端天候的民眾中，15%認真考慮搬家。

住在肯薩斯州威奇塔(Wichita)的婦人凱倫‧蓋爾(Karen Gale)說，如今威奇塔比以前更熱，夏季初期氣溫就突破華氏100度。她指出：「我現在65歲了，高溫讓我比較無法承受。」

雖然想要搬家，卻不確定應該落腳何處。蓋爾表示，希望等丈夫退休，就能搬到沿海地區的城市，但擔心颶風及暴風雨引發洪水可能讓房屋價值走跌。

她說，兒子住在維吉尼亞州亞歷山卓(Alexandria)，公寓地下室兩個夏天總共淹水三次，水深及腰，妹妹住在佛州邁爾斯堡(Ft. Myers)幾年前暴風雨淹水淹到街上都有魚，相隔兩周則有颶風，暴風雨造成的問題甚至比颶風更嚴重。

對於有能力搬家的民眾來說，真要離鄉背景展開新生活，其實並不容易；華盛頓州居民萊特說，曾想搬到其他地點，找個較為舒適的氣候，避開極端天候，「但我喜歡美國西北部的幽美環境，這裡是我的家，我不想離開」。

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