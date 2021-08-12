「女飛魚」奧運2金2銀 恐將繳稅4萬多元

美國「女飛魚」雷德基在東京奧運中拿下兩面金牌、兩面銀牌，獎金加上企業贊助費，恐將繳稅4萬4000元。(美聯社)

美國 女泳將「女飛魚」凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)在東京奧運 連續拿下兩面金牌、兩面銀牌，得牌獎金加上可觀的企業贊助費用到手之後，恐將繳納4萬4000元稅金。

奧運獎牌本身價值並不高，隨著製造材質的市場價格波動，彭博新聞社(Bloomberg)報導，一面奧運金牌的最高價值約700元，銅牌則約5元；然而，國稅局(IRS)關注重點則是奧運得獎選手獲得美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會(United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC)頒發的獎金。

在東京奧運得牌的美國選手，每面金牌得主可獲美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會頒發3萬7500元獎金，拿到銀牌、銅牌則可各獲2萬2500元、1萬5000元獎金；稅法規定，奧運獎金必須繳交聯邦個人所得稅。

華盛頓郵報 分析，雷德基光是廣告代言費用，年收入便已破百萬，加上奧運獎牌收入，所得稅將以最高稅率37%計算。

彭博新聞社報導，相較於雷德基奧運獎金加上贊助費用恐將繳稅4萬4000元，田徑選手凱蒂‧納裘特(Katie Nageotte)在東京奧運女子撐竿跳決賽摘金，3萬7500元獎金則可免稅。

報導指出，根據前總統歐巴馬任內通過法律，運動員年收入抵扣之後若未達100萬元，可以免繳比賽獎金的「勝利稅」(victory tax)。

「專業運動會計事務所」(ProSport CPA PLLC)主席卡拉法(John Karaffa)指出，對於參加東京奧運的某些美國選手來說，贏得獎牌之後拿到的獎金是否需要繳稅，取決於這些選手賺取的代言費用收入多少，要看「報稅年度中是否收入超過100萬元」。