我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨抵掉加薪 薪資不如疫前 漲幅追不到物價

「半年增1億例」譚德塞：明年初全球病例恐突破3億

「女飛魚」奧運2金2銀 恐將繳稅4萬多元

記者顏伶如／綜合報導
美國「女飛魚」雷德基在東京奧運中拿下兩面金牌、兩面銀牌，獎金加上企業贊助費，恐將繳稅4萬4000元。(美聯社)
美國「女飛魚」雷德基在東京奧運中拿下兩面金牌、兩面銀牌，獎金加上企業贊助費，恐將繳稅4萬4000元。(美聯社)

美國女泳將「女飛魚」凱蒂‧雷德基(Katie Ledecky)在東京奧運連續拿下兩面金牌、兩面銀牌，得牌獎金加上可觀的企業贊助費用到手之後，恐將繳納4萬4000元稅金。

奧運獎牌本身價值並不高，隨著製造材質的市場價格波動，彭博新聞社(Bloomberg)報導，一面奧運金牌的最高價值約700元，銅牌則約5元；然而，國稅局(IRS)關注重點則是奧運得獎選手獲得美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會(United States Olympic and Paralympic Committee，USOPC)頒發的獎金。

在東京奧運得牌的美國選手，每面金牌得主可獲美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會頒發3萬7500元獎金，拿到銀牌、銅牌則可各獲2萬2500元、1萬5000元獎金；稅法規定，奧運獎金必須繳交聯邦個人所得稅。

華盛頓郵報分析，雷德基光是廣告代言費用，年收入便已破百萬，加上奧運獎牌收入，所得稅將以最高稅率37%計算。

彭博新聞社報導，相較於雷德基奧運獎金加上贊助費用恐將繳稅4萬4000元，田徑選手凱蒂‧納裘特(Katie Nageotte)在東京奧運女子撐竿跳決賽摘金，3萬7500元獎金則可免稅。

報導指出，根據前總統歐巴馬任內通過法律，運動員年收入抵扣之後若未達100萬元，可以免繳比賽獎金的「勝利稅」(victory tax)。

「專業運動會計事務所」(ProSport CPA PLLC)主席卡拉法(John Karaffa)指出，對於參加東京奧運的某些美國選手來說，贏得獎牌之後拿到的獎金是否需要繳稅，取決於這些選手賺取的代言費用收入多少，要看「報稅年度中是否收入超過100萬元」。

東京奧運 美國 華盛頓郵報

上一則

崔貝克「危險邊緣」 一男一女接棒主持

下一則

酷熱又來 俄勒岡最高溫將達111℉

延伸閱讀

中國奪88面奧運獎牌 安徽省「掛零」被點名應反思

中國奪88面奧運獎牌 安徽省「掛零」被點名應反思
足球／梅西轉隊登法國頭條 奧運手球金牌批：我不配？

足球／梅西轉隊登法國頭條 奧運手球金牌批：我不配？
「女飛魚」雷德基奧運滿載而歸 恐將繳稅四萬餘元

「女飛魚」雷德基奧運滿載而歸 恐將繳稅四萬餘元
MLB／曾穿14隊球衣…傑克森奧運奪銀 有望回MLB

MLB／曾穿14隊球衣…傑克森奧運奪銀 有望回MLB

熱門新聞

紐約居民在紐約州長辦公室外，呼籲延長禁止逼遷令。歐新社

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

2021-08-05 12:34
「老年學期刊」(Journal of Gerontology)刊登最新醫學研究發現，65歲以上老年人感染新冠病毒之後，經常出現非典型症狀，包括變得糊塗、易怒、健忘以及精神不佳等。(美聯社)

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

2021-08-09 09:44
美國目前已有超過1060人確診感染了來自秘魯的Lambda新冠變種病毒，不過有研究指出，輝瑞和莫德納疫苗均能有效預防感染Lambda病毒；圖爲加州一名17歲青年7日接種輝瑞疫苗。(Getty Images)

秘魯Lambda變種 美已破千例 「傳染力更高」WHO關切

2021-08-07 22:10
美國洛杉磯國際機場。（路透）

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

2021-08-04 20:22
美國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情因Delta變異病毒株肆虐，病例急速攀升，與此同時，境內也出現逾千例最早在秘魯出現的Lambda變異株病例，傳染病專家提醒必須留意。圖為洛杉磯國際機場。(Getty Images)

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

2021-08-09 10:03
圖為前總統川普2020年10月10日在白宮二樓藍廳外陽台，舉行競選造勢活動，他摘下口罩，向白宮草坪上數百支持者致意。(美聯社)

姪女爆料新書：川普染疫出院首亮相 努力模仿墨索里尼

2021-08-10 10:59

超人氣

更多 >
停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯

停飛近13年 新加坡航空8/25起復航台北往返洛杉磯
紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死

紐約19個月男童留家中交哥哥照顧 不幸被狗咬死
拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」

拍賣師口音太重 情侶花3萬英鎊標到「破房子」
33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜

33歲趙麗穎穿回校服 逆齡美貌登熱搜
變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區