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酷熱又來 俄勒岡最高溫將達111℉

記者張聲肇／綜合報導
西北部太平洋岸地區11日起又面臨酷熱天氣，俄勒岡西部13日最高可達華氏111度。圖為員工搬運瓶裝水到波特蘭一處全天候避暑中心。(美聯社)
西北部太平洋岸地區11日起又面臨酷熱天氣，俄勒岡西部13日最高可達華氏111度。圖為員工搬運瓶裝水到波特蘭一處全天候避暑中心。(美聯社)

美國西北部太平洋沿岸地區6月底才經歷破紀錄高溫熱浪，11日起又面臨酷熱，俄勒岡州西部13日最高溫可達華氏111度(約合攝氏44度)。

數百人因承受不了先前那波最高達華氏116度(攝氏47度)高溫而死亡；波特蘭氣象局11日表示，這波高溫可能連續三天都高於華氏100度，周末才會逐漸降溫。

氣象學家克然茲(Tyler Kranz)說，若沒有6月底的紀錄，這陣熱浪大有可能創下一連串高溫紀錄。

對於不在乎華氏106度、108度，說「亞利桑納州不都是那麼熱嗎」的人，克然茲提醒說，「亞利桑納州大多數人家裡都有冷氣，太平洋沿岸的西北部居民卻很多人都沒有，你不能把這裡和西南地區沙漠相比」。

俄勒岡州長布朗(Kate Brown)已宣布緊急狀態，並啟動緊急作業中心，應對可能的停電和交通中斷；市政府和郡政府也成立了「涼爽中心」，在公共建築設立噴霧降溫場所，延長公立圖書館開放時間，公車免費搭乘到「涼爽中心」避暑。

俄勒岡、華盛頓州和加拿大的卑詩省數百人死於6月底的熱浪，科學家說，若不是人為力量造成的氣候變遷，大自然本身的天氣變化，不可能這麼極端。

官員說，那陣熱浪至少造成俄勒岡州83人死亡，另33人的死因也可能與高溫有關，目前還在確認中；華盛頓州府說，該州100多人死於6月熱浪；卑詩省官員說，好幾百人在那段時間「突然、意外死亡」，可能是溫度驟升所造成。

波特蘭州立大學氣象教授山達斯(Vivek Shandas)表示，死亡人數這麼多暴露了這些地區緊急應變計畫不習於高溫的盲點；俄勒岡州的死者多屬年紀較大、病困在家、社會孤立的人，不是無法就是不願到公家設立的涼爽中心去避暑。

山達斯說，「我們早在一個禮拜前就知道高溫天氣要來了。我們的思維應該調整，既然知道災難迫在眉睫，就應做好萬全準備，特別是針對那些弱勢的人」。

西北部太平洋沿岸地區11日起又面臨酷熱天氣，俄勒岡西部13日最高可達華氏111度...
西北部太平洋沿岸地區11日起又面臨酷熱天氣，俄勒岡西部13日最高可達華氏111度。圖為員工為波特蘭一處全天候避暑中心搬運瓶裝水。(美聯社)

高溫 熱浪 俄勒岡州

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