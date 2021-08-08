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開學在即 全美學區卻聘不到校車司機

記者顏伶如／綜合報導
新學期即將開學，但在新冠疫情肆虐一年多後，各地學區卻面臨校車司機缺員的處境。(美聯社)
新學期即將開學，但在新冠疫情肆虐一年多後，各地學區卻面臨校車司機缺員的處境。(美聯社)

新學期即將開學，美國經歷一年多新冠疫情之後，絕大多數學生即將恢復到校上課，但各地學區現在卻面臨聘不到校車司機的尷尬處境；「全國學校運輸協會」(National School Transportation Association，NSTA)理事長梅西辛(Curt Macysyn)形容：「狀況好比完美風暴」。

福斯新聞網(Fox News)報導，早在疫情爆發前，全國大多數學區就已面臨留不住校車司機，也不容易聘到人的嚴重問題，疫情之後「司機荒」更加惡化。

費城學區總運輸部主任丹妮爾‧佛洛伊德(Danielle Floyd)表示：「我們必須跟其他學區競爭，我們必須跟聯邦快遞(FedEx)搶人，還要跟亞馬遜(Amazon)搶人。」

至於擔任學區校車司機的條件，佛洛伊德說，除了需要持有商業駕駛執照之外，還要具備能跟學生親切相處的個性。

由於校車司機人手嚴重不足，全美各地學區紛紛推出因應之道，除了加強福利做為誘因，某些學區還大手筆提供獎勵措施。

較常見的加強福利措施，包括調高時薪、提供醫療保險、彈性班表等；福斯新聞網報導，維吉尼亞州費爾法克斯(Fairfax)對於獲聘成為校車司機的新員工，提供2000元簽約紅利。

報導指出，有些學區因為「司機荒」非常嚴重，情急之下使出非常手段，例如付錢給願意自行接送孩子上下學的家長，德拉瓦州有學區就提供每名學童700元的交通費。

強制接受藥物檢測是出任學區校車司機之前必須通過的手續，報導指出，由於目前有十多州已通過大麻合法化，許多學區發現應徵司機的求職者常常藥檢不過關。

學區 疫情 佛洛伊德

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