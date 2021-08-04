美聯社真正多元化！非美出生有色女性首任社長

曾經在媒體做過推銷員的斯里蘭卡裔英國人黛西‧維拉辛瀚成為美聯社175年來，首名非美國出生的女性有色人種社長。(美聯社)

美聯社高層步入真正多元化，3日任命首位非美國 出生的有色人種女性為社長兼執行長；現年51歲的黛西‧維拉辛瀚(Daisy Veerasingham)將於明年初接替即將退休的普瑞特(Gary Pruitt)，寫下美聯社成立175年來的新紀錄。

維拉辛瀚是斯里蘭卡裔英國人，以「外國人」身分獲任命為美國最大通訊社社長，顯示美聯社形貌的轉變；該社營收 比15年前增加一倍，其中40%來自國外。

維拉辛瀚的首要任務是繼續擴大業務收入的多元化；美聯社和一般媒體一樣，同遭網路科技衝擊而收入減少；2020年營業額為4億6700萬元，比10年前減少至少四分之一。

現任副社長暨執行長維拉辛瀚說，她仍將維持美聯社「事實至上，不偏不黨」的新聞界地位，並為新聞自由及新聞普及而奮鬥。

美聯社每天發出約2000則新聞，3000張圖片，200部新聞影片，讀者覆蓋全球人口一半。

她接受訪問時說，這些都是美聯社175年前創立迄今的核心價值，「我認為如今更加重要了」。

律師背景的維拉辛瀚曾任倫敦 金融時報等媒體的推銷員，2004年加入美聯社，擔任倫敦分社的電視新聞推銷主任，後來負責歐洲、中東、非洲、亞洲和澳洲內容及產品推廣，不曾做過編採人員，但對產品的數位化及多元傳播極有功勞。

2012年起擔任社長的普瑞特，現年64歲，任社長期間，美聯社榮獲六項普立茲獎，其中兩項今年獲得；此外，2021年新聞界最高榮譽獎項，該社也有三項獲得提名。

普瑞特說，「我最感自豪的是，美聯社在克服市場挑戰之餘，仍在新聞專業領域出類拔萃」。

美聯社的總編輯莎莉‧巴茲比(Sally Buzbee)也將離職，普瑞特和維拉辛瀚正聯手物色人選，預計兩個月內可以找到人，接替被華盛頓郵報挖角走的巴茲比。