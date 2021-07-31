「女飛魚」雷德基東奧摘金 市場價值跟著「鍍金」

「女飛魚」雷德基今年東京奧運以職業選手的身分站上舞台，她的市場價值已不是一般美國奧運選手能夠相比。(美聯社)

「女飛魚」雷德基(Katie Ledecky)今年東京奧運 會以職業選手的身分站上舞台，就讀兩年大學後宣告轉戰職業，不僅給予她更多訓練時間，連各種財源也滾滾而來，現在她的市場價值，已不是一般美國 奧運選手能夠相比的。

雷德基在東京奧運比賽上遭到嚴峻挑戰，拿下1500公尺自由式金牌，但在400公尺只拿下銀牌，200公尺甚至跌破眼鏡只拿下第五；不過雪城大學運動行銷教授、美國奧運與帕運委員會前行銷長伯頓(Rick Burton)說：「就算沒有在每個參賽項目都拿下金牌，但市場價值依舊不受影響，她就是贊助商和品牌想要的。」

她的經紀人李維(Dan Levy)也說：「她注定成為奧運最受矚目的選手之一，不只是她的表現，還有她的個性為人也是成功的要素。她畢業於史丹佛大學，並且希望世界成為更好的地方。」

雷德基最大的商業夥伴為游泳 品牌TYR，合約將至2024年巴黎奧運會為止。知情人士透露，這紙合約讓她每年至少進帳100萬元，這更可能是歷史上，游泳選手簽過的最大筆合約。

TYR執行長狄羅倫佐(Matt DiLorenzo)就說：「僅有極少數游泳選手的知名度能夠家喻戶曉，而她就是這個世代的明星，與這種層級的選手合作，對公司有顯著的幫助。」

雷德基擁有十筆代言合約，各類型的品牌都有，每一個都是經過深思熟慮後接下；包括時裝品牌Ralph Lauren，運動品牌Adidas，以及她家在萬聖節時給小孩的Hershey巧克力，她喜歡收集的玩具American Girl，和賽後習慣喝的巧克力牛奶。

各個品牌，都是讓她感受到契合的合作對象，Panasonic更幫她為女兒童推出教育計畫；李維說：「她不會與不相信的公司簽約，她有自己的原則。有很多廠商和她接觸，但不一定都適合。」

雖然雷德基並未明確指出未來的計畫，但多數人期待她參戰下屆奧運。身為經紀公司，李維也期待，她的市場價值能夠超越運動和奧運。