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佛州塌樓保險理賠 恐拖延數年 受災戶無奈

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州尚普蘭大廈南棟公寓6月24日坍塌造成近百人死亡，州農保險公司卻表明，在大廈坍塌原因釐清之前，不會處理理賠事宜。圖為該大樓現場。(美聯社)
佛羅里達州尚普蘭大廈南棟公寓6月24日坍塌造成近百人死亡，州農保險公司卻表明，在大廈坍塌原因釐清之前，不會處理理賠事宜。圖為該大樓現場。(美聯社)

佛羅里達州瑟夫塞德市(Surfside)12層樓尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)6月24日坍塌造成近百人死亡，事發一個多月後，家園全毀的受災戶向保險公司申請理賠時，卻遭遇重重困難；今日美國報(USA Today)報導，文件資料顯示，州農(State Farm)保險公司已經表明，在大廈坍塌原因釐清前，不會處理理賠，但調查坍塌原因卻可能耗時數月，甚至數年，讓投保客戶深感挫折。

報導指出，原本住在尚普蘭大廈南棟303室的米勒(Jay Miller)，數十年來在南太平洋、東南亞及歐洲等地擔任教師期間搜集的紀念品，隨著大廈倒塌全數喪失，長輩留下的傳家寶、女兒小時候的照片，通通消失於瓦礫堆中；但米勒向州農保險公司申請理賠時，卻發現理賠能否拿得到是個未知數。

米勒說：「大家或許以為，像州農這般規模龐大的保險公司，會幫受到悲劇打擊的保戶加快處理理賠作業。我還以為他們會特別幫忙。」75歲的米勒身為州農保險公司客戶已20年。

州農保險公司對今日美國報證實，尚普蘭大廈坍塌原因獲得確認前，不會處理理賠；「州農」不願透露該大廈有多少受災戶為其保戶。

邁阿密非營利組織「全球授權任務」(Global Empowerment Mission)創辦人卡波尼(Michael Capponi)說，米勒的狀況絕對不是單獨個案，許多受災戶都在等待保險公司理賠，「可是他們眼前能怎麼辦呢？倖存者面臨的許多狀況，真的非常糟糕」。

報導指出，萬全產業與傷亡保險公司(Universal Property and Casualty Insurance)已經開始處理尚普蘭大廈理賠事宜，但過程同樣一波三折。

根據今日美國報取得的資料，尚普蘭大廈有42戶民眾投保萬全保險公司，保戶之一的羅森塔爾(Steve Rosenthal)說，大樓倒塌時什麼也沒帶就從大樓逃出，但保險公司卻要他透過房貸公司申請理賠，讓他花了數周時間交涉。

他說：「又不是倖存者或保戶高達數千人的案件，為什麼給個答案要拖這麼長的時間？」

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