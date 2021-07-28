貝佐斯減價20億 搶NASA登月案

藍源太空公司老闆貝佐斯主動向太空總署減價20億元，爭取加入登月計畫。(美聯社)

藍源公司(Blue Origin)老闆貝佐斯 (Jeff Bezos)16日主動向國家太空 總署(NASA )減價20億元，爭取加入登月計畫；目前僅馬斯克(Elon Musk)的太空探索公司SpaceX「獨占」NASA外包的登月艇計畫。

貝佐斯希望他自動削價後，太空總署可讓藍源和太空探索兩家公司共同參與阿提米斯(Artemis)登月計畫；他致函太空總署署長尼爾遜(Bill Nelson)說，希望他這未來兩年有效的降價提議，可減輕NASA的預算負擔。

「我相信這個(登月)任務很重要，我覺得很榮耀，可以做出貢獻，也很感激我的財力能夠讓我這麼做，」創立亞馬遜網售公司(Amazon)致富的貝佐斯說。

今年4月，太空探索勝過藍源和雷朵斯控股公司(Leidos Holdings)轄下的Dynetics科技公司，以29億元贏得NASA的對外公開招標。確立這層關係後，太空探索擴大了和NASA的合作，讓原本替太空總署載運人、貨來往於太空站的雙邊關係更加深厚。

太空探索公司的發言人沒有回覆媒體有關提問。

藍源和Dynetics輸掉競標後，都向政府問責辦公室(Government Accountability Office，GAO)提出抗議，GAO下周將針對兩家公司的抗議做出裁決；NASA也因為登月計畫競標糾紛，不願對貝佐斯的削價提議表示意見。

藍源向GAO申訴函指出，藍源出價59億元，減掉20億元，就可拉近和太空探索29億元的距離。

藍源除了降價，還願意免費替NASA運載登月艇到低於地球軌道的高度，貝佐斯信函沒有說明這大約值多少錢。

NASA說，把登月艇的運載工程包給太空探索公司，只是登月計畫裡面的第一步，不是最後一步，它還會邀請更多企業參與登月計畫。

川普任命為NASA財務長但未獲參院投票支持的奧垂(Greg Autry)說，NASA已經聘用多個承包商，參與重要的太空計畫，藍源公司既然願意降價參與，太空總署應該「善加利用」。