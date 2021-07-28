我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

背叛死神的吹哨者？美軍「無人機獵殺洩密」間諜罪判決

東奧／1500米自由式泳賽 美「女飛魚」雷德基奪金

貝佐斯減價20億 搶NASA登月案

記者張聲肇╱綜合報導
藍源太空公司老闆貝佐斯主動向太空總署減價20億元，爭取加入登月計畫。(美聯社)
藍源太空公司老闆貝佐斯主動向太空總署減價20億元，爭取加入登月計畫。(美聯社)

藍源公司(Blue Origin)老闆貝佐斯(Jeff Bezos)16日主動向國家太空總署(NASA)減價20億元，爭取加入登月計畫；目前僅馬斯克(Elon Musk)的太空探索公司SpaceX「獨占」NASA外包的登月艇計畫。

貝佐斯希望他自動削價後，太空總署可讓藍源和太空探索兩家公司共同參與阿提米斯(Artemis)登月計畫；他致函太空總署署長尼爾遜(Bill Nelson)說，希望他這未來兩年有效的降價提議，可減輕NASA的預算負擔。

「我相信這個(登月)任務很重要，我覺得很榮耀，可以做出貢獻，也很感激我的財力能夠讓我這麼做，」創立亞馬遜網售公司(Amazon)致富的貝佐斯說。

今年4月，太空探索勝過藍源和雷朵斯控股公司(Leidos Holdings)轄下的Dynetics科技公司，以29億元贏得NASA的對外公開招標。確立這層關係後，太空探索擴大了和NASA的合作，讓原本替太空總署載運人、貨來往於太空站的雙邊關係更加深厚。

太空探索公司的發言人沒有回覆媒體有關提問。

藍源和Dynetics輸掉競標後，都向政府問責辦公室(Government Accountability Office，GAO)提出抗議，GAO下周將針對兩家公司的抗議做出裁決；NASA也因為登月計畫競標糾紛，不願對貝佐斯的削價提議表示意見。

藍源向GAO申訴函指出，藍源出價59億元，減掉20億元，就可拉近和太空探索29億元的距離。

藍源除了降價，還願意免費替NASA運載登月艇到低於地球軌道的高度，貝佐斯信函沒有說明這大約值多少錢。

NASA說，把登月艇的運載工程包給太空探索公司，只是登月計畫裡面的第一步，不是最後一步，它還會邀請更多企業參與登月計畫。

川普任命為NASA財務長但未獲參院投票支持的奧垂(Greg Autry)說，NASA已經聘用多個承包商，參與重要的太空計畫，藍源公司既然願意降價參與，太空總署應該「善加利用」。

太空 NASA 貝佐斯

上一則

後院派對開槍1死3傷 槍手被賓客持磚頭砸死

下一則

美聯社民調：多數共和黨支持者 憂國家方向、黨的前途

延伸閱讀

跟馬斯克搶NASA合約 貝佐斯降價20億元 助太空人登月球

跟馬斯克搶NASA合約 貝佐斯降價20億元 助太空人登月球
FAA改規章 貝佐斯、布蘭森「不算太空人」

FAA改規章 貝佐斯、布蘭森「不算太空人」
與貝佐斯同遊太空 荷蘭少年：我沒在亞馬遜買過東西

與貝佐斯同遊太空 荷蘭少年：我沒在亞馬遜買過東西
返回地球新想法？貝佐斯：將所有汙染產業移往太空

返回地球新想法？貝佐斯：將所有汙染產業移往太空

熱門新聞

在藥劑中添加被污染類固醇導致2012年腦膜炎爆發案中，原被判刑八年的藥劑師陳格倫改判10年半。(美聯社)

製藥添加物發霉釀百死 華裔藥師判刑加重至10年半

2021-07-21 20:42
華盛頓州溫哥華市一對夫婦幾個月前因為屋頂漏水通知房東，房東聯絡屋頂維修包商前往查看。夫妻在谷歌評價欄留下一顆星，卻因此挨告且被求償11萬2000元。圖為裝修示意圖。(Pexels)

只給維修商一顆星評價 華州夫妻挨告遭求償11餘萬

2021-07-23 10:14
東奧女子花式輕劍項目25日舉行，醫科學生Lee Kiefer擊敗俄羅斯對手，為國美國奪得東奧第三面金牌，這也是美國在奧運賽史上唯一的第三面金牌。(Getty Images)

亞裔醫科生擊敗俄衛冕冠軍 奪女子鈍劍美國首金

2021-07-25 22:49
圖為洛杉磯一處疫苗接種站。(美聯社)

紐時：確診案例一路走高 已接種疫苗民眾越看越氣

2021-07-27 10:46
美國副國務卿薛曼已於今晚抵達天津。（美聯社）

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

2021-07-25 11:36
彭博資訊報導，那些尚未接種疫苗的美國人，找了一連串奇怪的藉口來解釋他們何以猶豫不決。美聯社

不孕、改變DNA、產生磁力...美國人不打疫苗的理由

2021-07-22 12:05

超人氣

更多 >
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本11金暫居榜首 美中緊追
體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心

體操天后拜爾絲：我沒受傷，只是傷了一點自尊心
台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

台積電全球廣設晶圓廠 金融時報：一個時代的結束

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

CDC收緊防疫建議 高傳播區打完疫苗室內也要戴口罩

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國

拜爾絲因「醫療原因」退賽 美女子體操團體賽輸俄國