提倡更改煮粥方式 被轟歧視亞裔 「早餐療法」道歉

創立於2017年的「早餐療法」，主打商品為包裝式粥品便餐，廣告宣傳中描述烹調方式經過調整，符合消費者的「現代味蕾」，並讓在亞洲流傳數百年的粥品獲得「升級」。(取自「早餐療法」Instagram)

白米熬煮而成的熱粥在亞洲擁有悠久歷史，但設立於俄勒岡州的食品廠商「早餐療法」(Breakfast Cure)卻在廣告宣傳中，提倡更改煮粥方式以符合消費者的「現代味蕾」，讓粥品獲得「升級」，遭到輿論批評不尊重亞洲文化、歧視亞裔 。身為白種人婦女的品牌負責人已發表道歉聲明。

創立於2017年的「早餐療法」，主打商品為包裝式粥品便餐，廣告宣傳中描述烹調方式經過調整，符合消費者的「現代味蕾」，並讓在亞洲流傳數百年的粥品獲得「升級」。產品介紹中把各種系列粥品定位成「俄勒岡粥」(Oregon porridge)。

「早餐療法」的商品介紹在網路上引發熱議，遭身為亞裔的網友批評，指宣傳手法故意將深受亞洲民眾喜愛的慰藉食物」(comfort foods)「外來化」，暗示民眾應該盡量避免吃粥，顯然對亞洲文化缺乏尊重。

設立於俄勒岡州的食品廠商「早餐療法」品牌負責人為白人女性卡倫‧泰勒。在廣告宣傳中，提倡更改煮粥方式以符合消費者的「現代味蕾」，讓粥品獲得「升級」。(取自「早餐療法」Instagram)

本周稍早，「早餐療法」負責人卡倫‧泰勒(Karen Taylor)在網站發表道歉聲明寫道：「最近，我們沒做到支持並尊重亞裔社群，對此深感抱歉。」

除了宣傳文字之外，「早餐療法」產品行銷其他層面也引起亞裔消費者批評，包括「早餐療法」公司團隊似乎看不到任何亞裔員工，針療師出身的泰勒自稱「粥品皇后」(Queen of Congee)，曾在網站發文標題聲稱：「我如何發現粥的神奇，並且讓它得以升級」。

泰勒販售的粥品包括蘋果肉桂粥、芒果糯米粥等，使用食材包括去殼燕麥粒(oat groats)等。發表道歉聲明後，「早餐療法」網站已移除某些商品，並說營利收入某些比例將捐給亞裔組織。

羅耀拉馬利蒙特大學(Loyola Marymount University)亞洲及亞裔研究中心社會學教授娜狄亞‧金(Nadia Kim)說，泰勒的道歉聲明內容空洞，因為「早餐療法」對粥品做出公然貶抑以及強迫洗白，並且透過如此手段賺取利益。

娜狄亞‧金說，許多亞裔移民及其他移民都為自己的食物感到羞愧，亞洲菜餚不應該被排除在政治或種族歧視 的討論之外。她表示，受到疫情 之後的仇恨亞裔氛圍影響，許多華人商店及中餐廳在疫情發生後紛紛關閉，生活幾乎過不下去，因為有些人覺得亞裔食物與亞裔民眾聚集用餐的地點都「很髒、很噁心」。