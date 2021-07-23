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紐時：房租漲不停 對通貨膨脹如同火上澆油

記者顏伶如／綜合報導
租屋市場快速復甦，讓各地租屋族為房租大漲咋舌，也引發抗議。(美聯社)
租屋市場快速復甦，讓各地租屋族為房租大漲咋舌，也引發抗議。(美聯社)

住在猶他州普羅沃(Provo)的楊百翰大學(Brigham Young University)學生凱特琳‧辛德瑞奇(Kaitlin Cindrich)，公寓租約已到期，8月若再續約，每月房租將調漲200元，漲幅約25%；患有嚴重免疫系統疾病的她說，每個月光是藥錢就要數百元，看來今後為了繳房租，只能減少看病，就算另覓租處也不能解決問題。

她說，「現在所有地方房租都很貴，即便搬到其他地方，租屋費用都是一樣的」。

「紐約時報」報導，租屋市場在疫情期間一度衰退，但現在復甦之快，超出經濟學者預期，全美各地租屋族則為房租大漲而咋舌。

美國爆發新冠疫情後，許多民眾因為失業而取消租屋，搬回家父母家或與親友暫住；某些人基於健康考量決定從大城市出走，出租空寓便得空盪盪；現在大城市因為辦公室重啟而人潮回籠，租屋族發現房市蓬勃發展卻買不起，公寓及獨門獨院式房屋(single-family homes)在租屋市場強勁反彈。

報導指出，如果房租持續走高，對於正在找房子的民眾以及通貨膨脹前景而言，都不是好事。

房屋花費在消費者物價指數(Consumer Price Index)當中扮演極為重要的角色，房租明顯增加將使得通貨膨脹變得更嚴重，持續更久。聯邦準備理事會(Federal Reserve)的個人消費支出通膨指數(Personal Consumption Expenditures inflation index)裡，房租開銷雖然扮演比例較輕，但如果消費者物價指數長期居高不下，將使得消費者出現未來物價將繼續上漲的心理，導致惡性循環。

Apartment List租房網站統計資料顯示，截至目前，全美房租在2021年裡平均已上漲9.2%，相較之下，歷年來1月到6月間的房租漲幅大多在2%至3%之間。

Apartment List網站經濟學者帕波夫(Igor Popov)說，如果租屋供應量增加，房租上漲的趨勢將得以減緩，只不過無法確知供應量增加將於何時出現。

指數 疫情 通貨膨脹

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