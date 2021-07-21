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美國護照持有者放寬性別選擇 但仍不可選「X」

編譯盧炯燊╱綜合20日電

總統拜登上任之初承諾保障性小眾權益　護照性別一欄或可選「X」，現在在性別選擇上有進一步放寬，國務院宣布，美國護照持有人在性別上可以選擇男性或女性，而毋需出示出生時指定性別的文件，但仍不可以選「X」。

國務卿布林肯在聲明中表示，護照上的性別更改即將實行，如果申請人在護照上自行選擇的性別，即使與其他身分證件上的性別不符合，也不需要醫療證明。

目前在性別選項仍是以男(M)或女(F)作選擇，但維權組織則希望以「X」(即性別中立)來全部取代。

據悉，國務院正研究在護照的性別下，將目前的「非二元(non-binary)、雙性(intersex)及非常規性別(gender non-conforming)」添加新的符號選項；但布林肯表示，目前正在評估實現這個目標的最佳方法，但添加新符號在技術上很複雜，系統更新需要時間。

布林肯透露，在護照上放寬性別選擇的措施，是與外國政府協商後採取的，這些外國政府已經採取了類似的改革措施。

美國2010年實施的性別標記政策上，護照申請者需要提交醫療證明，並只適用於從一種性別過渡到另一種性別，申請人只可選擇被界定為男性或女性；總統拜登在參選時已承諾作出改變，美國公民自由聯聯盟 (ACLU) 希望在社會安全卡、綠卡和其他聯邦證件上也如此實行。

美國公民 布林肯 國務院

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