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首批2500名阿富汗翻譯及眷屬 暫置維州陸軍基地

記者張聲肇╱綜合報導
拜登政府將把2500名阿富汗翻譯人員及眷屬接到維吉尼亞州陸軍基地，直到他們的移民簽證問題獲得解決。圖為阿富汗譯員上個月在美國駐喀布爾大使館前抗議。(美聯社)
拜登政府將把2500名阿富汗翻譯人員及眷屬接到維吉尼亞州陸軍基地，直到他們的移民簽證問題獲得解決。圖為阿富汗譯員上個月在美國駐喀布爾大使館前抗議。(美聯社)

拜登政府19日宣布，將把在阿富汗的2500名阿富汗翻譯人員及眷屬接到維吉尼亞州陸軍基地，直到他們的移民簽證問題獲得解決。

拜登政府通知國會，這些幫助過駐阿富汗美軍及外交人員的阿富汗人，下周起將暫置於維州里奇蒙南邊李堡陸軍基地，這是月初宣布的「同盟庇護作業」的一環，讓申請美國簽證的阿富汗人，在美軍撤離後，可優先獲得庇護，不致落入神學士勢力的手裡。

國會收到的通知指出，國務院主導的「同盟庇護作業」首批運送的人員約2500名，證明美國政府信守承諾，以實際行動把「幫助過我們的人」接送到安全地點，待其簽證申請手續可以「安全、全部」完成。

近幾周來，美軍加速撤離阿富汗，引發外界批評與擔心，當年為美軍及美國外交官賣命的阿富汗人，若落入神學士手裡，安全堪虞。

這批首先安置到李堡陸軍基地的阿富汗人，只是想移民美國的阿富汗人當中的一小部分。根據美聯社報導，約有2萬名阿富汗人表明有興趣申請「特別移民簽證」，但美國到目前為止的審核作業，只對其中一半到決定宜否接送到安全地點的地步。另一半萬一來不及撤離，只能留在阿富汗另尋契機。

國防部應邀參與這項跨部會行動，提供李堡基地，作為暫時安置首批「特別移民簽證」申請人的地方。通知書說，首批2500人已通過安全審查程序，接到美國來以後，可以安全無虞地完成最後體檢等行政手續，然後在美國展開新生活。

阿富汗 美國 簽證

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