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貝佐斯4人同行 獲准20日上太空

編譯林梅婕／綜合13日電
亞馬遜創辦人貝佐斯一圓太空夢。(美聯社)
亞馬遜創辦人貝佐斯一圓太空夢。(美聯社)

聯邦航空管理局(FAA)12日批准亞馬遜創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)的藍源公司(Blue Origin)執行載人上太空的任務，他將於20日搭乘該公司的「新謝帕德號」(New Shepard)火箭出發。

同行者包括貝佐斯的弟弟馬克·貝佐斯(Mark Bezos)、高齡82歲的沃莉‧弗克(Wally Funk)，以及一位以2800萬元競標價獲得這次太空機票的得標者；FAA發行的執照有效期限直到8月。

這也是藍源公司首次載乘客抵達太空，如同億萬富豪布蘭森(Richard Branson)的維珍銀河(Virgin Galactic)公司，未來數月都會開始計畫釋出付費行程。

新謝帕德號的推進器不僅可重複使用，還搭載可自動發射的膠囊倉，預計在跳傘降落至沙漠前，可達66哩的最高飛行高度；新謝帕德號於2015年完工，並進行首次的無人飛行試航，過去六年也執行過15次試航。

藍源公司是貝佐斯在2000年所創立；同樣計畫未來發展付費太空旅行的還有特斯拉(Tesla)和SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)，不同的是，SpaceX不將只是帶著乘客飛上外太空後就回到地球，而是要將他們送進運行軌道。

太空 貝佐斯 SpaceX

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