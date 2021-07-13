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司法改革 聯邦檢察官需新血 拜登政府新壓力

編譯柯立偉╱綜合12日電
近年來，多個大城市都選出立場較為偏左的地方檢察官，例如舊金山地方檢察長博徹思(中)。(NBC電視台截圖)
近年來，多個大城市都選出立場較為偏左的地方檢察官，例如舊金山地方檢察長博徹思(中)。(NBC電視台截圖)

司法體系的改革，除了法院本身以外，在法庭上代表社會公益的檢察官也是改革相當重要的一環，但長期以來容易因為法院或律師的角色「更重要」而被忽略。拜登總統上台後，檢察官的改革漸漸成為司法改革的焦點，聯邦政府也開始面臨跳脫傳統甄補方式、為聯邦檢察界注入新血的壓力。

紐約大學法學院教授瑞秋．巴科(Rachel Barkow)表示，檢察官的角色與法院同等重要，過去側重法院的改革模式雖不是不重要，但檢方卻沒有相應的改革。她說：「如果要實行任何改革政策，就必須要『有人』來執行。但法院的角色是審判不是施政，所以司法改革事實上由檢察官來執行。倘檢察體系中沒有『人』，改革的議程就不可能實現。」

學界大多認為，檢察界最需要改革的部分當屬人才甄選的方式。傳統上，兩黨都習慣在全美各大律師事務所中挑選優秀的律師充任聯邦檢察官，這造成檢察官長期以來習慣以嚴刑峻罰的方式處理社會案件。很多只是輕度擾亂社會治安的案件，都因為檢察官要「以儆效尤」而予以不成比例的重罰。然而，這樣追訴犯罪的方式，已不能適應當代社會的發展。

近年來，包含紐約、費城、舊金山、波士頓等大城市，都選出立場較為偏左的地方檢察官，他們運用自己的裁量權，對情節輕微的犯罪做不起訴或緩起訴處分；即便必須起訴，也審慎運用求刑權，以降低因極端量刑致使監獄收容人數人滿為患的問題。

司改團體「宣判計畫」(Sentencing Project)副主任卡拉．高茨(Kara Gotsch)表示：「這些檢察官之所以贏得選舉，就是因為適應社會發展，降低極端量刑導致監獄不敷使用的問題。」因此，聯邦層級的檢察官也應該引入這個邏輯，不須為震懾而重懲。

檢察官 紐約大學 監獄

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