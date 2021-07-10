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貝佐斯、布蘭森上太空 居然都沒有投保「飛行險」

編譯羅方妤／即時報導
維珍銀河創辦人布蘭森（右）和藍源創辦人貝佐斯（左）。(美聯社)
維珍銀河創辦人布蘭森（右）和藍源創辦人貝佐斯（左）。(美聯社)

維琴銀河創辦人老闆布蘭森預定11日進行次軌道太空飛行，搶先藍源創辦人老闆、全球首富貝佐斯。紐約時報報導，兩位大亨將在沒有責任保險的狀況下進行首次太空飛行。

目前而言，太空旅行沒有為乘客提供保險網，若其他公司高階主管也想去太空旅行，萬一出事對公司而言可能是個問題。保險公司表示，監管機構可能很快會要求制定相關政策。

經紀人表示，維琴銀河和布蘭森似乎都沒有為萬一布蘭森受傷，甚至更糟的狀況購買保險。藍源和貝佐斯也是如此。但維琴銀河、布蘭森、藍源和貝佐斯都沒有回應置評請求。英國漢密爾頓一間太空保險公司透過倫敦保險交易所勞合社提供保險。負責人阿德亞說：「我們和這些公司討論過很多保險和監管議題等相關問題，但沒有政策專門寫到保障這類飛行。」

國際航班需要有責任保險。但維琴銀河的太空船VSS航海家號發射和降落都是在新墨西哥州，所以儘管布蘭森的飛行觸及太空邊緣，但技術上來說被認定是國內飛行。保險產業專家說，典型的壽險政策不包含太空旅行。如果其他企業高管也想去太空旅行，對公司而言可能也會是個問題。若高階主管出事，所謂的關鍵人員政策理論上可能也涵蓋對股市的影響。

太空 布蘭森 貝佐斯

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