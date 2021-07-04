拜登訪密西根州 吃櫻桃不忘宣傳基建政策

拜登總統(左三)3日到密西根州推銷他的基礎建設計畫，並在「全國櫻桃節」上品嘗新鮮櫻桃。(美聯社)

拜登 總統於3日造訪密西根州 ，在特拉弗斯市(Traverse City)舉行的盛事「全國櫻桃節」(National Cherry Festival)上露面；不過對拜登而言，親赴地方宣傳他的基礎建設法案，移民制度改革等，似乎是更要緊的事情。

國家櫻桃節在過去也曾吸引胡佛、福特等前總統造訪；不過拜登當天的重點卻不在特拉弗斯市，而是前往附近的安群郡(Antrim County)，與兩對來自瓜地馬拉的櫻桃農夫婦交流，傳揚他的移民政策。

在特拉弗斯市迎接拜登的密西根州長葛瑞琴·惠特默(Gretchen Whitmer)則表示，她與拜登會面時討論了基礎建設計畫；惠特默表示，近期發生的洪患讓高速公路泡在水中，讓密州承受基礎建設投資不足及氣候變遷 的後果，這也是為何基建計畫是如此重要。

在安群郡與拜登同行的密西根州聯邦參議員黛比·斯塔貝諾(Debbie Stabenow)則表示，當他們人在櫻桃田時，手機的信號降到只剩一格，反映出基建計畫的必要性。

拜登提出的基建計畫要尋求雙方都滿意的共識並不容易，其有意試圖直接將法案的消息傳達到民間，因為兩黨議員都會有來自其選區選民的壓力。

目前由兩黨參議員提出的基建共識版本規模為9730億元，包括1090億元用於道路建設，150億元發展電動車，拓展電信網路的投資則為650億元，其他還有機場、自來水等建設，以及應對氣候變遷的「彈性項目」等。

透過增稅籌措基建案資金的構想不容易得到多數議員支持，目前的兩黨版本中，資金來自剩餘的新冠紓困金，加大查緝針對富翁的逃稅行為，以及國家藉由5G頻譜拍賣、戰備儲油、經濟成長等方面的潛在收益等。

雖然拜登當天前往密西根州的重點是宣傳政策，甚至在解封之後，與支持者的互動似有重溫去年不可得的競選的感覺，不過拜登也不忘品嘗當地的櫻桃，採買些櫻桃派等，儘管拜登也提到，他更喜歡的食物仍然是巧克力片之類。