瓦斯噴槍虐殺2歲童 棄屍垃圾桶 保釋金100萬

發現男童屍體的垃圾箱旁的圍欄上，插滿了悼念鮮花和玩具。（美聯社）

懷俄明州 男子蘭博(Wyatt Dean Lamb)今年2月持丁烷瓦斯噴槍殺害一名兩歲男童並棄屍垃圾桶，本周過堂後還押，法官設定保釋金為100萬元。

27歲的蘭博狠心殺害女友的兩歲兒子李維拉(Athian Rivera)，蘭博6月28日首度在懷俄明州夏安市(Cheyenne)過堂，被告知起訴罪名。他被控一項一級謀殺罪和十項虐童罪，可能面臨死刑，但檢察官並未要求裁量死刑。

懷俄明州男子蘭博今年2月持丁烷瓦斯噴槍殺害一名男童並棄屍垃圾箱，6月28日過堂後還押，法官設定保釋金100萬元。（美聯社）

法院文件與警察 調查報告顯示，李維拉今年2月19日失蹤，警方經過兩個小時搜尋後發現他的屍體被包裹在床單與毛毯裡，與另外五個垃圾袋被棄置於男童居住的公寓附近垃圾桶。

男童的頭、頸、胸、腹部與手臂都有許多擦傷與瘀青，鼠蹊部則有瓦斯噴槍燒傷的痕跡；男童的傷勢及死因，一直到6月底才因警方調查報告呈給法庭後被公布。

男童的母親卡珊卓‧歐羅納(Kassandra Orona)表示，蘭博與一直和男童及她的另外兩個孩子住在該公寓中。

歐羅納和蘭博向檢方供稱，兩人利用噴槍來點大麻 菸。

口供書寫道，「噴槍燒傷的形狀與大小，與男童身上的傷勢非常相似，男童被燒傷後兩到四小時被發現，死因可能是頭部遭鈍器敲擊所致的創傷或腦部缺氧，或兩者都是。

歐羅納向警方表示，兒子遇害當天晚上，她在三明治店值夜班，蘭博幫她照看小孩；她向檢方表示，她凌晨約3時30分返家，之後被蘭博叫醒，說要開車送快要遲到的女兒去學校。

歐羅納和蘭博回到家後，歐羅納回床上補眠，蘭博午夜後再次把她叫醒，稱李維拉失蹤了。李維拉的屍體被找到後，蘭博被捕。

懷俄明論壇老鷹報(Wyoming Tribune Eagle)報導，蘭博去年曾犯下另一宗家庭糾紛案後未出席聽證會，被禁止與歐羅納同居。