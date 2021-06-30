最高院：返國恐遭迫害移民 政府有權無限期拘留

最高法院裁定，政府有權無限期拘留某些聲稱返回祖國恐遭迫害的移民。圖為一群移民涉水跨過葛蘭德河非法入境美國，準備向邊境巡邏隊自首。(美聯社)

聯邦最高院29日以六票對三票裁定，政府有權無限期拘留(indefinitely detain)某些聲稱返回母國後恐遭迫害的無證移民 ，在政府審核申請案件期間，這些遭到拘留的移民無權對何時得以獲釋要求舉行聽證會。

美聯社分析，受最高法院這起判例影響的只有人數不多。

保守派大法官 艾里托(Samuel Alito)撰寫的裁決書寫道：「那些移民無權享有保釋聽證(bond hearing)。」三位自由派大法官在裁決中持不同意見。

這起案件的爭議重點在於，曾經遭美國遞解出境的外籍人士，後來因為再度非法入境而遭拘留時，聲稱如果回到祖國將遭迫害；其中一名薩爾瓦多籍男子指出，如果被遣返 ，生命將立即面臨黑幫威脅。

對於外籍人士主張遣返回祖國將面生命安全危害的合理恐懼(reasonable fear)，移民官員的審核評估過程動輒數月，甚至數年；在沒有移民法官介入下，政府是否有權長期扣押當事移民引發爭議；前總統川普任內，移民權益團體的意見與政府立場明顯對立。

艾里托在裁決書中寫道，政府的主張似乎較有說服力，也就是相關法律並未規定這些移民享有保釋聽證。

自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)則在不同意見書中指出：「國會為什麼會拒絕讓對於遭受迫害有合理恐懼的民眾舉行保釋聽證，而且這些民眾面臨審核程序可能要花好幾個月或好幾年？我實在找不到滿意的解答。」

位於維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)的聯邦上訴法院在先前判決中支持移民立場，但其他聯邦上訴法院的裁定都站在政府這一方。

美聯社分析，最高法院29日的裁決成為全國適用的判例，不過僅極少數人受影響。