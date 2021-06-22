學生選手領獎學金 最高法院：NCAA不可設上限

最高法院大法官21日一致裁定，「全美大學體育聯盟」不得對於第一級別大學選手領取教育獎金與津貼訂定上限。(美聯社)

聯邦最高法院大法官 21日以9票對0票表決一致裁定，「全美大學體育聯盟」(NCAA )不得對於第一級別(Division I)選手領取教育 獎金與津貼訂定上限。

美國廣播公司(ABC)報導分析，NCAA對於學生選手領取教育獎金訂定上限的規定，在這起訴訟當中遭遇數十年來最大挑戰，最高法院判決結果可能讓大學運動競賽的實質內容，從此出現巨大改變。

大法官在裁決中一致贊同前任NCAA第一級別足球及籃球選手的論點，並維持下級法院先前判決。

最高法院判決書是由保守派大法官戈薩奇(Neil Gorsuch)撰寫。判決書中寫道，最高法院同意聯邦第九巡迴上訴法院裁定；允許大學院所對運動選手增加教育相關獎金的提供，不但有助於促進學術成就，還可以讓學生選手能夠憑著獲得獎助金多寡，衡量自己對學校帶來的貢獻。

判決涉及內容包括大學選手可以獲得的教育相關獎金與補助，例如電腦、支薪實習、家教、海外進修計畫、樂器等。NCAA原本規定，大學選手不得領取薪水，大學在除了學費及食宿免除之外，對於選手提供獎金與補助，總計不得超過上限5000元。

面對學生選手要求取消獎金及補助上限，NCAA的反對理由是，一旦廢除上限規定，將導致獎金與津貼大量增加。

戈薩奇在判決書中寫道，NCAA希望獲得豁免權，得以在反托拉斯法(antitrust laws)正常架構之外運作，但最高法院決定駁回要求。