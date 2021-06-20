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網路勒贖激增 政府不鼓勵付…但卻可抵稅

編譯盧炯燊／綜合19日電
殖民油管公司上月置入勒贖軟體後，付了約440萬元脫困，付出的這筆贖金可能可以抵稅。圖為該公司遭駭後，駕駛人在加油站排隊搶著加油。(Getty Images)
殖民油管公司上月置入勒贖軟體後，付了約440萬元脫困，付出的這筆贖金可能可以抵稅。圖為該公司遭駭後，駕駛人在加油站排隊搶著加油。(Getty Images)

勒索勒贖軟體攻擊事件激增，不少受害企業最終支付贖金解決，儘管政府要求受害人者不要向網絡犯罪分子付款，但國稅局的一項做法似有鼓勵付款解決之嫌，因為贖金可以抵稅。

國稅局並沒有明文說明向勒索軟體支付贖金的規定，但多位稅務專家表示，根據法律和既定的指引，通常是允許將贖金作為免稅額。

政府當局認為支付贖金等於變相鼓勵犯罪分子，也違背執法部門的建議；然而，正如一些稅務專家所說，既然可以抵稅，付款解決自然是受害者的一線希望。

國會眾院國土安全委員會的最高階共和黨人卡特科(John Katko，紐約州)認為，這種做法與政策有點不一致。

加州聖他克拉拉市網路安全公司派拓網路(Palo Alto Networks)的數據顯示，勒索軟體已成為數以十億元計的犯罪手法，去年每個受害者平均支付金額超過31萬元，比2019年增長 171%，此外還未計算所帶來的影響。

上月燃油管線營運業者「殖民油管公司」(Colonial Pipeline)遭勒索軟體攻擊後，美國部分地區出現汽油、天然氣短缺，最終支付了75個比特幣的贖金，相當於440萬元；全球最大的肉類加工公司JBS受攻擊後，也無聲無息地支付1100萬元贖金給駭客。

稅務專家指出，公司企業一直可以從傳統的犯罪行為扣除損失，例如搶劫或貪污等，因此向勒索軟體支付贖金也完全有權要求抵稅；一家稅務公司的律師說，贖金完全符合「必要費用」的定義；但塔夫茨大學(Tufts University)網絡安全政策教授喬瑟芬‧沃爾夫(Josephine Wolff)直指這是鼓勵犯罪活動。

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)稍早在國會作證時說，政府的政策是公司企業不應因為種種原因而支付贖金。

目前沒有多少受害公司向國稅局要求抵稅的統計數字，但若受害公司的損失是由保險支付的話，就不能用以抵稅。

國稅局 紐約州 眾院

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