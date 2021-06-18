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患唐氏症被排擠？美初中啦啦隊合照「獨漏她」挨轟

編譯周辰陽／即時報導
美國猶他州湖濱線初中為啦啦隊拍攝兩張合影，左圖可見14歲的啦啦隊經理茉琴坐在最前排的正中央，但在右圖裡，她是整個啦啦隊唯一不見蹤影的成員。茉琴的姊姊相信，校方會挑選右圖正是因為自己的妹妹有唐氏症。取材自Sltrib.com
美國猶他州湖濱線初中為啦啦隊拍攝兩張合影，左圖可見14歲的啦啦隊經理茉琴坐在最前排的正中央，但在右圖裡，她是整個啦啦隊唯一不見蹤影的成員。茉琴的姊姊相信，校方會挑選右圖正是因為自己的妹妹有唐氏症。取材自Sltrib.com

美國猶他州一所初中日前在畢業紀念冊與社群媒體刊登學校啦啦隊今年的官方大合照，其中卻不見擔任啦啦隊經理的女學生蹤影。這位女學生的姊姊相信，原因就出在她有唐氏症，更指校方已是3年內2度在畢業紀念冊漏提自己的妹妹。

美聯社18日轉述鹽湖城論壇報的報導，指猶他州湖濱線初中（Shoreline Junior High School）為啦啦隊拍攝兩張合影。在第一張照片中，14歲的啦啦隊經理茉琴（Morgyn Arnold）就坐在最前排的正中央，但在第二張照片裡，她變成整個啦啦隊唯一不見蹤影的成員。

湖濱線初中最後選用排除茉琴的第二張照片，茉琴的姐姐喬汀（Jordyn Poll）告訴記者，她相信原因出在妹妹的殘疾，並指2年前的班級名單就沒有提到茉琴。喬汀補充道，畢業紀念冊裡甚至沒有提到妹妹的名字，「茉琴很聰明，她知道發生什麼。她很傷心，也很受傷」。

喬汀在臉書與IG的公開貼文分享2張照片，質疑學校蓄意排除她的妹妹。她說，茉琴花好幾個小時學舞、出席比賽與支持隊伍，「這是『同一個』啦啦隊，『同一群』女孩，『同一組』攝影，『同一種』姿勢，但一張照片包含全部的隊員，另外一張就沒有，提交哪張照片的選擇就做出來了」。

據指湖濱線初中曾在臉書貼出道歉文，但後來被隱藏或刪除。喬汀則說家人一開始打電話給學校，被告知他們無能為力，但校方16日再度聯繫她的家人，稱正努力「將情況糾正」。她說，茉琴明年將升上湖濱線初中9年級，但還沒決定她是否將繼續擔任啦啦隊的經理。

猶他州 臉書 社群媒體

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