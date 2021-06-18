患唐氏症被排擠？美初中啦啦隊合照「獨漏她」挨轟

美國猶他州湖濱線初中為啦啦隊拍攝兩張合影，左圖可見14歲的啦啦隊經理茉琴坐在最前排的正中央，但在右圖裡，她是整個啦啦隊唯一不見蹤影的成員。茉琴的姊姊相信，校方會挑選右圖正是因為自己的妹妹有唐氏症。取材自Sltrib.com

美國猶他州 一所初中日前在畢業紀念冊與社群媒體 刊登學校啦啦隊今年的官方大合照，其中卻不見擔任啦啦隊經理的女學生蹤影。這位女學生的姊姊相信，原因就出在她有唐氏症，更指校方已是3年內2度在畢業紀念冊漏提自己的妹妹。

美聯社18日轉述鹽湖城論壇報的報導，指猶他州湖濱線初中（Shoreline Junior High School）為啦啦隊拍攝兩張合影。在第一張照片中，14歲的啦啦隊經理茉琴（Morgyn Arnold）就坐在最前排的正中央，但在第二張照片裡，她變成整個啦啦隊唯一不見蹤影的成員。

湖濱線初中最後選用排除茉琴的第二張照片，茉琴的姐姐喬汀（Jordyn Poll）告訴記者，她相信原因出在妹妹的殘疾，並指2年前的班級名單就沒有提到茉琴。喬汀補充道，畢業紀念冊裡甚至沒有提到妹妹的名字，「茉琴很聰明，她知道發生什麼。她很傷心，也很受傷」。

喬汀在臉書 與IG的公開貼文分享2張照片，質疑學校蓄意排除她的妹妹。她說，茉琴花好幾個小時學舞、出席比賽與支持隊伍，「這是『同一個』啦啦隊，『同一群』女孩，『同一組』攝影，『同一種』姿勢，但一張照片包含全部的隊員，另外一張就沒有，提交哪張照片的選擇就做出來了」。

據指湖濱線初中曾在臉書貼出道歉文，但後來被隱藏或刪除。喬汀則說家人一開始打電話給學校，被告知他們無能為力，但校方16日再度聯繫她的家人，稱正努力「將情況糾正」。她說，茉琴明年將升上湖濱線初中9年級，但還沒決定她是否將繼續擔任啦啦隊的經理。