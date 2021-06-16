驗出類固醇、禁賽四年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

美國1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢可能因吃了豬肉，導致藥檢被驗出體內有類固醇。(美聯社)

美國 1500公尺、5000公尺女子賽跑雙料紀錄保持者雪碧‧霍利漢(Shelby Houlihan)由於同化類固醇(anabolic steroid)檢測 呈現陽性，被禁賽四年，參加奧運比賽夢想破滅；不過28歲的霍利漢發表聲明表示，因為吃了包有豬肉的墨西哥捲餅(burrito)，才會導致被驗出體內有類固醇。

獨立機構「田徑誠信委員會」(Athletics Integrity Unit)檢驗結果顯示，霍利漢的同化類固醇那濁隆芬(nandrolone)檢測出現陽性反應。

「世界反禁藥組織」(World Anti-Doping Agency)贊助的一項2015年研究調查曾發現，豬肉臟器會有那濁隆芬殘留，運動員食用含有豬肉臟器肉品的餐點後，接受類固醇檢測可能出現偽陽性。

檢測結果出爐後，霍利漢遭禁賽四年，無法參加美國奧運代表隊選拔，進軍東京奧運 希望落空。

霍利漢是在去年12月15日接受禁藥檢測，今年1月14日收到「田徑誠信委員會」電郵通知，指出檢測結果顯示那濁隆芬呈現陽性反應。

她說，提出申訴時把檢測前一周曾吃過的食物整理列表，發現接受檢測約十小時前，向俄勒岡州比佛頓(Beaverton)住家附近一輛墨西哥美食餐車購買的豬肉臟器捲餅最為可疑，因為豬肉內臟的那濁隆芬含量最高。

霍利漢表示，11日得知陳情仲裁案遭駁回，四年禁賽令已生效。

她14日透過Instagram發表聲明說：「我感覺徹底痛心，無助，心碎，憤怒，不知所措，也覺得遭到我所深愛且努力追求精益求精的運動給背叛了。」

為了證明清白，霍利漢說，除了接受測謊，還主動提供頭髮採樣；她表示，「世界反禁藥組織」同意進一步檢測證明，她的體內並沒有那濁隆芬累積，「如果我有使用的話，就一定驗得出來」。